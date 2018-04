3 zene huchilde anda preperacia po teroristicno atako

Maj but si andre line te pushen le avri/ förhör. O säpo shutas pe te kerel buchi pe but thana kadi jokor, kodo penel o Åklagarmyndigheten.



Adjes kadi jokor kerdas o säkerhetspolisen kethanes la policiasa insatser pe perdo thana ando them. Kado von kerde ando norra Svedo taj ando Stockholmo.



- Akanak si 3 zene huchilde anda suspekcia ke kerena preperaci pe teroristcno aktia, penelas o Karl Melin, presschef Säkerhetspolisen.



O Säkerhetspolisen pirdas pala kadal manush tela jek vrama. Feri nas indikacie ke o atentato sas te avel akanak.



Aj so kerde kadal manush?



- E suspekcia si preperatia pe jek terroristicno attako. Aj sar si akanak phares si amenge te penas pe soste keras e supekcia, penelas o Karl Melin.



Kana sas huchilde sas vi bajura line lendar.



- Maj dur kerasa kadalesa buchi aj si nadjea ke bararasa e suspekcia, penelas vov maj dur.



O åklagarmyndigheten taj o säkerhetspolisen penel ke maj but detaljura nashtik te den avri zipun so.



O terrorhotnivån vaj o levelo pe dar te shaj kerdjol teroristicno atako si sa kade kaj sas.