27 aprilo o RIKC pherda 9 bersh andi piri buchi e romenca

Avdjesutno djes putara e vorbenca "E phurego godjaveripe thaj e ternengi zor ande mari buchi", phendas gade o Mujo Halilovic savo si o angluno buchari kana 9 bersh palpalal putarde o RIKC ando Malmö.



Ando gado djes sas akharde but djene e roma e policia, politichara persone save keren buchi e romnca andi komuna, media thaj kulturake manusha save akala 9 bersh o RIKC kerda buchi vaj sas ljen kontakto.



O Mujo vi phenol kaj but importantno si akija buchi odoljestar so e romen si jekh bi lachi historiaki experinca kotar e institucie e themske thaj kotar e manusha save kerede but diskriminacia pe roma ando Shvedo.

Me sem loshako kaj kerva akija buchi ko jkeh than e romnca te shaj keras vareso te shaj e roma ljen hazna thaj pachav kaj ka lundjar amari buchi, phendas o Mujo Halilovic.