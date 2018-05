So zanel o Facebook pa tute

-NA. mange del pe kado zanglipe si slabo.

penel e Emma Blom thaj o Jacob Dexe kaj si integritetsroditori, penel sakodo so e Emma Blom, ke manush chi zanen sa thaj che informatsia o Facebook shaj inkrel vaj kidel andre.



Zanas ke o Facebook kerel variso , ale chi zanas dokladnje so, ale jekh bajo so o Facebook chi kerel, palakodo so penel o Facebook nordenchef Martin Ingemansson.





Na o facebook chi biknel data vaj informatsia , ale inkrel informatsia. thaj o Facebook biknel e informatsia so zanel pa tu.

o Facebook kerel buchi kavere firmentsa te araken le vurmi so keres po internet. sar -kana zas andre pe jekh rig po internet kaj biknen rovera thaj atonchi dikes hirtelen annonsora pa rovera po Facebook

kado o Facebook birij te kerel ke shol jek spion programo pe kaver riga po internet, von bushon spårpixlar.



Sokerel o Facebook kaj but anda manush kaj hasnin chi zanen? o Facebook si jekhcera sar katalogo

E firma zanel che appar o manush hasnij, thaj butivar so keras pe kaver internetoske riga

O Facebook zanel dokladnje pe che than ame sam, te si ke muklam kana pushel pala amro location.

O Facebook inkrel vi intregi meddelande vaj sa so skirisardam ando Messenger, al o Facebook penel ke chi ginavel mejl.

O Facebook vi kerel regestracija pe save annonsora ame kikidas thaj vi chi kinas kodo.

O Facebook zanel informatsia pa kodo kon hasninj o Facebook thaj vi pa lenge kollegora, mejladressora, telefonora te si ke ulade le pa Facebook



E Emma blom penel ke kado si jekhcera sar choko butenge ke shoha konik chi gindojas de desh bersh kodoleske ke o Facebook shaj kerel varsio kasavo.



Ando Facebook si but verktyg kaj birij te kidel andre informatsia pa amnsuh

O Facebook vi regestrulij kaste ame vorbisaras te si ame andriod telefonora

Si vi jekh programo ando Facebook kaj birij te pinjarel amnsueshko muj, kodo bushol Deep Face.





si teknika kaj birij zanel manushesko haraktero, o facebook navet vi lel informtasia pa manush kas naj Facebook, kado pendas o Mark Zuckerberg kana sas avri pushlo ande amerikanisko kongresso kaj sas na dulmut.

Kadi informatsia avel katar expertora kasa o Ekot lasas kontakto, thaj vi kodo so o Facebook jekhzenen tvjerdjin.





kado vi kerdjol so maj sensetivno akna kaj o alisripe pashol. ke vorta sar pa rovero ke shaj diken pe che riga gelan andre pa internet , kade birin te diken vi e vurmi te diken save poltishni partienge riga djas te dikes



shaj avas inke maj chokovani sar pala kadi informatsia , Jo, ke vi o Instagram thaj Whats app inkredoj katar o Facebook. O Al vaj artificiell inteligenso , kerdjol so maj lasho te arakel semnora ande intergi kadal informatsiji. ale si vi schella kaver firmi kaj kiden andre kasavi informatsia. e Sonja Buchegger kaj si roditorka ando KTH ando stockholm penel ke von bushon databrokers thaj lendar shaj kines infromatsija pa manush



Unji roditora penen pe kado surveilliance capitalism, e Emma Blom penel ke kado si normalno adjes ke ande digitalno luma trajisaras







Ale kado shaj avel mishto te si ke o manush aloj te del avri jekh zeno kasavi informatsia pa paeste ... ale birij kado o manush te kerel, ochachimasa ashel e informatsia andre vi te kosesa tele cho konto kado si jekh cera sar e djili kaj djilaen e eagel e hotel california, shaj keres skiris tu avri , ale chi biris te des avri.