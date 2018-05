Muro Shvedo

La miljöpartiako Gustav Fridolin alosardas o Linköping sar Mitt Sverige, kidepe pe jekh than kaj bushol Torpagård maj avri anda Borensberg. Shunas sotar vov alosardas vorta pe kado than te penel peske politishni gindora thaj valuatsiji.









vov kamelas te avel pe jekh than kaj baron thaj kerdjon pe bajora. O Gustav Fridolin kamelas te avel ando Torpagård ke shundas de pare bersh palpale ke kado than si exemplarisk ke aba keren e buchi pe maj angle, te avel o Shvedo bifossilno, jekh desicija kaj chachimasa zukarel amen savoren.



Pe gava maj avri anda forora si o chahco trajo ke kotar avel e chachi produktsia, ke pashti sa o kaver kaj si krujal amende kerdoj le manushke vastestar, thaj amri possibilita te trajisaras si katar o grundo ke si fotosentszia thaj habe, thaj e possiblita so shaj keres.

O Bengt Samuelsson si vd po tropagård thaj si vi bavoro, bonde , rally chaforo thaj vi eventarangero. thaj penel che buchi von kerde pe kado gård.





Ame bararas kolompira thaj djiv keras jekh zurali buchi anda natura, intergi amre kompetisiake matori djan po etanol , intergi amre buchake matori thaj mashinki djan po biodisel, o bavoro tasharas po kas, thaj 70 procenti anda pronto las katar e solpaneler kaj shutam opre.



Kado si angluno razo kaj o Gustav Fridolin kerdas vistita po Torpagård thaj po pushipe chi kado gård si jekh lasho patreto vaj visija pe lesko gindo sar o shvedos shaj kerel, pendas vov - kana aves pe kasavo than kaj dikes ke variso kerde thaj keren, loshas thaj vi sakofalo mezij butesa maj letko, variso kaj o manush butivar acharl palakodo kana aba kerdas. maj pharo si mindig o angluno paso.

Te pendov o manush de 20 bersh kodoleske ke o Bengt kado kerdov, pares fajma avilov te pashalpe kado, thaj sako mansuh kasavo gindo letko shaj shudel pestar kana dikes che baro parojipe zukarel manushes. Ale manush shaj vi delpe palpale ande parojimata ke gindoj ke za but hasarel ale sar kaj dikas ande kadi situasija chi truboj o manush te hasarel kanchi shaj avel sakofalo maj dur sar kaj si feri site aprovel avri o manush pe kodo so si maj lasho la naturake. thaj vi chi trubosaras te anas andre olej anda nasol thema kaj zmushisarde manushen ande marimata.





Parojipe si ruzno ale lesko gindo thaj motivatsija si te diken manush ke parojipe naj kade pharo sar butivar o manush gindoj, thaj adjes pale naj ame kasavo baro alosaripe oud tena parodjol o manush. shaj feri alosaras jekh parojipe kaj boldas ame karing kodo so acharas shaj avel maj feder le themske vaj te peras ande jekh klimatsoki katastrofa.





Le shvedoske djal mishto ale naj mishto savorenge kana si za bare differensiji mashkar e manush, atonchi pharesi le themeske te kidelpe thaj te kerel resultaoat ande peske problemora , maj sigo atonchi shudas pe jekh jekste sar te keras buchi kethane.

O Gustav Fridolin penel maj dur che vaznoj te keras jekh parojipe sar maj sigo, ke aba akana birisaras te dikas che but anda kodo so kerenas le roditora varna kerdjolpe,inke maj sigo sar kaj gindonas. Sako falo so ame kesdisardam te keras , kezdisajlas sar baro mål, ale tena lasa ande amende troma thaj te keras jekh zurali buchi chi dasa katik. thaj jekh anda maj bari bucha te djal maj angel e politika si o shvedo te inkerdjol maj feder kethane, te hasajvel e segregatsija, thaj skones te avel sa jekh possibilita.





Aba shtaro bersh si Gustav Fridolin resonsibilno ande nautraki-politka thaj penel ande che resulatora vov loshal so kerde von djipon so. Von aba kerde but anda buchi, investulin sar choiha ande energi solceller, keraven neve maj lashe thana shavorenge, ale but buchi si inke kaj truboj kerdi.

nu har ni haft ansvar för milijöpolitiken