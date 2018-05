Le S thaj M jekh gindo ande migratsiaki politika

Le socialdemokrater thaj Moderater sas pe jekh gindo

thaj kade pendas o Ulf Kristersson anda Moderater





O Ulf Kristersson pendas ke te birij o Shvedo maj dur te avel jekh puterdo than internationalnje thaj te birij te avel jekh them kaj kerel buchi vaj lel partipisatsia ande luma, musaj te avel resultato ande integrastia.

O Ulf Kristersson penel maj dur ke kado pushipe chi avla maj letko te araken solutsia ke kaj chi inkren le adjestune blockgränser, ke si fundamentalni differensiji mashkar sar diken pe kado pushipe le Socialdemokarter, Milijöpartia thaj Vänsterpartia, ale nashtik te muken kado te ashevel tele e shvedosko prosesso.





Ando 2019 bersh zal avri e temporarno solutsija thaj parvo kaj o regeringo thaj e alliansoskepartiji shutesas tele kethane ando 2015 bersh, thaj site araken jekh nevi solutsija.

Thaj aba akana dishol ke le Socialdemokratora thaj e Moderater si pe jekh gindo kanan avel kaj e migratsija, jekh gindo te cinjaren thaj te avel maj zurale kravora pe kaver thema.



O Shvedo site lel peski responsbilita, ale feri kana avel kaj e populatsija, penel o Stefan Lövfen.





Le Moderater thaj Socialdemokarter kamen vi maj dur te inkren e varmaki granjitsa pe premisjia sode shaj ashen ando them, savo kerel splittra vaj djelij le familijen, cine shavora chi dikena peske dejan thaj daden, E Centerparti, milijöparti , vänsterparti thaj kristdemokrater chi acceptulin kasavi desicija. e Anni Löf anda Centerparti penel ke von kamen te paroven kado pravo, kamen te panden le familijen kethane.

E Anni Löf presentulisardas e Centerpartiaki politika sar responsibilno, te avel jekh pasha thaj humanitarnosh, ale o gindo si kaver kaj o Jimmie Åkesson sherutno ande Sverigedemokrater vov djal naprochiv kodo so pendas e Annie Löf, vov penel ke naj leski dosh ke o Shvedo mezij adjes sar kaj mezij, kadi migratsijaki politika kaj aba si ando Shvedo de but bersh kodoleske alosardas e Centerpartia, le borgerliga thaj e Vänsterpartia.







O sherutno ande Vänsterparti o Jonas Sjöstedt, vasdas opre but grundora sostar vazno si te panden kethane le familijen, jekh sas ke le shvedosk avla chorri intergastija.





O Jan Börklund , le Liberalernas sherutno pendas ke le shvedoski migratsijaki politika naj kade letko, naj sar unji penen ke feri te pandasvas tele o Shvedo katar o invandring vaj e dujto, kaj penen te avel o Shvedo puterdo thaj te aven andre ando them kon feri kamel. Ame site paranchulisaras kon shaj ashel ando them thaj kon nashtik.





E Ebba Buch Thor shrutni anda Kristdemokarter penelas pekse partikollegonge te acceptulin e situasija kaj avla shutini pe maj angle ande migratsikaipolitika, ke avla supporto pe maj reservovano migratsijaki politika