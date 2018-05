O MMD Malmö mot diskriminering gilasa puterdas pesko nevo lokalo

I gili kon gilabelas sas i Kaja Volander.

O MMD laspe the kerel butji aba 2010 bers numa duje butjarenca. De adjes si von 11 zene. Si vi juristura khon zanen the zutin le manusen savala nakle perdal diskriminacia, I Diskriminacia dikhelpe pala Svedicko diskriminaciake krisi phenel i Iren Malberg cherutni phe o föreningo Malmö Mot Diskriminering.

Le föreningos si vi projektura phej savorenge chachimata. De I maj but butji so momentalno zal lende si phe o kherengo marknado, phe savo den juristicno zutipe.

I Diskriminacia the zanel the sikavelpe andre, o MMD shaj ingrel opre la diskriminaciako fallo zi khaj o svedicko krisango kher/Dom stolen. Rod giving saj len lenge juristondar iva.

O pharipe butivar si the saj sikavelpe andre khe I diskriminacia naklas.

Ando Svedicko diskrimineringslag/kris si evta grundo.

O etniciteto

Fuktionalno stato/ Funktionsnedsättning

Kön, zuvji vaj murs,

Köns-osko identiteto vaj köns-oski vorba

Religia vaj aver religiosko patjaipe

Sexuallno rig phe o sexualiteto

Vreme, ternipe-phuripe

Phe kadala grundi variko the si thele pheno vaj rigate shute atunchi si diskriminerime.

De o pharipe si the sikavelpe khe i diskriminacia nakhlas. Jekh projekto so o MMD kerdas sikavel khe bari diskriminacia nakhel phe le kherengo marketto karing le rom, phenel i Iren Malberg.

I diskriminacia si bari karingle rom vi phe la butjako marknado. De i diskriminacia shaj numa the sikavelpe le kherengo ägare the phena choripe phaj rom sostar von si rom thaj the si variko kon sundas kado. Atunchi si le manuses bevis.

O MMD Malmö mot diskriminering zal angle peska butjasa thaj von keren butji phe sako manusesko chachipe thaj lika värde, phe savo o Hans Caldaras si positivno