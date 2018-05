O Trump cirdel pe avri anda kontrakto le Iranosa

E Obamaki administracia kethanes la Franciasa, Njamcosa, Barabritaniasa, Russiasa taj Hinosa kerdas ando 2015 bersh jek kärnteknikavtal le Iranosa. O Irano dasas peski vorba ke cinjarena pesko kärnenergiprogram ando paruipe pe sanktionslättnader.



O Donald Trump penelas aba tela peski alosarimaski kampania ke les naj biziala ke o Iran inkrel o avtalet/kontrakto aj dasas peski vorba ke te avla vov presidento cirdel pe palpale katar o Irano. Adjes das e informacia ke e Amerika mekel o kontrakto le Iranosa.



Ame chi birisaras te ashavas tele jek Iranicko atomovo bomba, tela kodi kerni struktura taj kadale kontraktosa kaj si akanak, o kontrakto le Iranosa si defektovano zi ando kornio. Te na kerasa kanchi adunchi zana exaktnie so si te kerdjol.



O Irano kerdas rodipe/forskning pa kärnenergi te katar 1960 bersh. Ando 2003 bersh purisardasas o Internationella atomenergiorganet, IAEA, ke o Irano tela 18 bersh chorales kerelas probi Urananosa.



O Irano kriticnie dikelas po raporto kaj kerdas o IAEA aj ando 2006 bersh ashadas peski koperacia e organizaciasa.



Ando 2013 bersh kerdas e Amerika chordane negociacie le Iranosa taj ando 2015 bersh skirisade o kärnteknikavtalet.



Ame keras koperacia kodolenca kaj si pa amari rik te arakas jek solucia po iranitsko kärnvapenhot.



O nevipe las suprto katar but anda le republikaniska politikantura, aj o senatens majoritetsledare Mitch McConnel penelas kon si pangle la Amerikasa anda europa te keren koperacia ne keren jek nevi negosiacia pe jek nevo kontrakto.



E kritikura penen ke kadi strategia si bari risikia aj kaj cirdel pe palpale e Amerika shaj del bare konsekvensura. O paluno amerikanitsko presidento o Barack Obama varnulias ke e Amerika shaj perela ande jek situacia kaj musaj avla lenge te alon jek Irano kaj si kärnvapen vaj maripe ando Mellanöstern.



O Trump lel but kritika anda peski desicia. E Sveditsko avri themutni ministerka penel peski dar pa e desicia kaj cirdel pe avri o Trump anda kärnteknikavtalet le Iranosa.



- Kadi desicia daravel man. Kado chi sosko mishtipe chi del e regionos taj chi a luma. Nashtik te bistras ke kado tela 10 bersh zalas kadi negociasia. Si jek kontolla kaj kerelas o IAEA aj kodo sas pe kodo te na avel ande luma kärnvapen katar o Irano tela 15 bersh.



Vi o Jan Hallenberg savo si forskningsledare anda Utrikespolitiska institutet anda Stockholm, dikel kriticne ke e Amerika avri cirdas pe anda kontrakto. Vov gindi ke kado dela konsekveso vi pe e thema ando EU.



- Kado si jek historicno misstag/blendo ke e Amerika lel pe palpale katar jek kontrakto kaj zalas. Darav ke te shola saktioner po maj ucho levelo adunchi po lokes trubuna vi le europeer te den andre ande sakodo systemo ke e amrikanitsko lovengo systemo si centralno ande luma.