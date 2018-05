Muro Shvedo o Jan Björklund anda Liberaler

Anda ohto riksdagsparti site aloj sako sherutno jekh than kaj djal tela titlo Mitt Sverige vaj muro Shvedo, thaj pe kodo than site vorbin pa peske politishni gindora thaj valuatsiji.

Thaj ande adjesutni serija shaj shunen so penel Liberalernas sherutno o Jan Björklund.

O Jan Björklund anda Liberaler alosardas e Viksängsskolan ando Västerås sar Mitt Sverige, shunas sotar vov alosardas kado than te penel peske politishni gindora thaj valuatsiji.

O Jan Björklund penel kate sostar vov alosardas e shkola sar Muro Shvedo vaj Mitt Sverige, O Shvedo si maj baro sar feri e shkola, ale te site aloj vov jekh than kaj si vazno pendas vov ke e shkola si jekh anda maj vazni thana pe maj angle le shvedoske thaj vi le dejange le dadenge thaj le shavorenge.

O Jan Björklund penel maj dur vi sostar le Liberaler kamen pale te alon e shkola sar jekh anda maj vazni pushimata ande politika, iva ke kado pushipe chi vasdas opre la partia.

Le Liberalonge si e shkola vazno ke kado si kaj vasdel le shavoren thaj thernjimaton opre, pe maj angle birin te traden peska shkolasa pe kaver thana ke kodo kerel o them te avel maj kollektivno organisovano, te shaj pale kerdjon le shavora kodo so von kamen thaj na feri so sas lenge deja thaj dada. Ame kamlamas te las sar maj lasho supporto katar le alosara , ale vi tena dena ame supporto ande kado pushipe, sajek chi mukasa kado pushipe ke e shkola vazno le shvedoske pe maj angle.

O Jan Björklund penelas maj dur vi sar les zutisardas e shkola, ke bi lako chi avilov vov kodo so si adjes, ke ande leske bersh nas le edjukatsiaki tradicija, ande leski familija ale e shkolake sikavne zutisarde les zurales, ke sas zurali disiplina thaj pasha ande shkola.

O Jan Björklund kamel vi o them te kezdij te inkrel le shkoli ke de sar pashti 25 bersh kodoleske kana le Socilademokarter thaj vi kaver borgerliga parti kerde komunalisera e shkola, si butesa maj slabi e resultatora ande shkola thaj vi le sikavnenge maj pharesi te keren jekh lashi buchi.

Te birin te vasden e shkolake resultatora thaj le sikavnen truboj but kerdo ale unji anda kadal bajora si soske parovora thaj regolora trubon te shaj le sikavne haminpe andre thaj te birin te len desiciji, sar tena aven mobiler kana citjon ande klassa kam si vi kade ke musaj ande unji situasiji te birin te shuden avri tela jekh vrama studenton anda shkola. Thaj te avel kadi pasha ande shkoli truboj vi supporto katar e deja thaj dada, katar e politikora thaj vi katar e sikavne kethane te keren savori jekh buchi.

Te si kaos ande shkola thaj naj kon te paranchulij, kaj sikavel o drom thaj del direktsiji thaj inkrel e pasha atonchi shaj avel kade ke le studentora acharen press thaj stresso ke chi zanen kaj trodjon thaj so truboj te keren. truboj maj but feedback te den le studenton maj virazni te aven so le studentora turboj te keren thaj te den vi maj but informatsia le dejan thaj le daden sar djal lenge shavorenge ande shkoli. Le sikavne thaj studentora penen vi ke maj lashe resultatora das ke kaj kezdisarde te den betyg ande 6 klasa thaj anda kado si gindo penel o Jan Björklund te shon maj angle betyg aba ande shtarto klassa.'

O Jan Björklund penel soski shkola si leske idealno, kana si baro zanglipe ande resultatora, kana le sikavnengi buchi si attraktivno, thaj pasha te avel ande klassi.