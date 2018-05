Eurovison ando Radio Romano

Angluni data kana sas o Eurovision sas ando 1956 bersh aj sas ando Lugano Schweiz taj adunchi feri 7 thema sas ande kadi kompeticia. Zi kaj 1990 bersh sas karing 25 thema andre. Akanak kaj si kade but thema andre kerde ke 2 semifinaler si kaj maren pe e thema te shaj den andre ando gluvno eurovision. Kado bersh avla 25 thema.



E gila kaj shunen adjes si:

Svedo - Benjamin Ingrosso - Dance you of

Norvego - Alexander Rybak - Thats how you make a song

Dania - Rasmussen - Higher ground

Finlando - Saara Aalto - Monsters

Australia - Jessica Mauboy - We got love

Israelo - Netta - Toy

Cypro - Eleni Foureira - Fuego

Estonia - Elina Nechayeva - La Forza