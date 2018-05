Panz romane memoraciake platcura zavdepe andi Skåne

Le savora khelnaspe phej marknadura thaj sas losake.

Le romenge thela kodi vrama nas slobodo the ason maj but sar trin kurke phe jekh than. Kadi romani gruppa reslas ando Svedo thela 1800-talet von sas bi themesko/statslösa zi kaj 1959 bers. Lenge sas musaj the kiden khetane phenge vatri thaj the zan phe o jekh than pe o aver. Khatar o jekh foro khaj o aver. Pengo trajosko opre inkripe, lovengo rodipe kernas phej marknadi. Thaj krujal le marknadi rodenas phenge thana khaj saj trajinas. Shonas thele phenge vatri thaj vazdenas phenge shatri.

O Mikael Demetri losasa vorbijas pa peski memoracia ando Kivik marknad. O Regionmuseet anda Kristianstad thaj o Romano kulturako centro anda Malmö khon shutas peski identifikacia phe kadala panz romane thana kaj vazdepe le romane monumentura, ando Kivik, Sankt Olof, Degeberga, Arkelstorp thaj Bromöllan. Phe kadala thana shaj rakhelpe le panz romane monumenti. savala sikaven le romengi historia, phenel o Erland Caldaras khatar o Romano Kulturako centro.

Phej monumentura si vi patretura savala sikaven le manusen khon trajinas khote. O Erland inke nas rakhadjilo thela kodi vrama de leski dej i Monica Caldars vi arakhadjilas thaj vi barilas opre thela kodi vreme.

Kon kamel maj but iformacia zanipe the lel paj romane monumentura kodo shaj rakhel phej internetoski rig Romska placer.se vaj shaj boldelpe khaj o Romano Kulturako Centro ando Malmö khon zala krujal thaj dela informacia pha monumentura.