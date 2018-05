Mitt Sverige: Jimmie Åkesson

O pushipe si dino sakoneske kon si partiledare savo than ando Svedo si lenge maj drago, ale o Jimmie Åkesson: oske si maj drago e Dania ale chak kodo naj o Svedo.



Vi khere ando Svedo acharav man khere, ale e Dania angla mande si jek lasio them anda but bajura, aj vorta ande kodol pushimata kaj amen das proritacia. E Dania si maj angle sar o Svedo pe but bersh, aj kodo si mishto te vazdas opre ande jek sveditsko kontexto.



O Svedosko syster parti ande Dania si o Dansk folk parti taj ande Hvidorvre komuna si o Mikkel Denkel Vice borgmästare, vov taj o Jimmie sas ando Avedöre kaj penelas o Dunitsko vice borgmästare ke panadade tele tu skoli.



O Mikkel Denkel penel ke e skoli dopash shushe sas taj anda kodo alosarde te pandaven le tele sar jek solucia, e skola sas chori integracia le chavorenca save sas invandrare aj e chavora kaj phirenas ande skola sas maj but sas 50 % anda lende themutne, sar dikel o Jimmy Åkesson pe kadi solucia?



Vi ando Svedo pandadamas tele e

Rosengård skola anda e che chori struktura kaj sas ande skola, aj hasnisaras e skola pe kaver aktivitetura vorta te pagas tele e negativni strukturi, aj kodo kerdas vi ke kaver manush kaj nas anda Rosengård avenas kothe.



Ande Dania pendas o Dunitsko statsminister Lars Lökke Rasmussen ke site pagren tele intregi getton ande Dania, Sar dikel o Jimmy Åkesson pe kado trubusardon vi ando Svedo te keren kodo?.



Vi ando Svedo trubunas te keren sa kade, ke ando Svedo si o problemo maj baro sar ande Dania vi anda kodo ke o Svedo si jek maj baro them aj vi ke e Dania inkrel jek maj responsebilno politika. E ambitia si ke vramasa te na aven kadale getton, te na trajin e manush paralelnie, manush anda kaver thema save train ando Svedo but bersh chi sichon ship aj trajin rigate, kodo naj jek lashi situacia.