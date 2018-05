Maria Robia anda Barcelona penel pa peski buchi ande Union Romani

Voj kerel planora sar te keren buchi pe romani strategia pe lokalno levelo ande kommuni



Voj kerel buchi sar mentor ande le ruzni sektorora ande kommuna pe strategia le romengi, thaj kerel buchi te del avri infromatsia maj but zanglipe pa rom ande shkoli, kaj e policia ande spiti vaj sjukvård ande but ruzni sektorora, voj vi arakel aolutsiji ande palnora thaj sar maj feder shaj keren buchi ande le ruzni thana thaj kommuni.



E maria rovia zumavel te lel partipizatsia ande konsilora, si jekh kommisia kaj bushol metsala thaj kote beshel kethane kavere kommuntsa thaj len desiciji sar te keren jekh maj lashi buchi ande sako kommuna kaj si le rom, te aven le romen kultoralni aktivitetora, so shaj keren tela djes ande peski kommuna, sar shaj aven maj pangle e rom tena hasaren peski kultura thaj te aven jekh kotor anda them.





Thaj sar exemplo le buchantsa, thaj sila jekh nevo projekto kaj inkludulij romane djuvlan ande bucha, thaj lako gindo kadale projektosa si te del kado le romane djuvlan jekh zhor jekh pashape ke sile lasho potensialo te keren praktika vaj buchi, ke si romnja kaj penen ke chi zanen te keren kanchi. ale le romnja zanen maj but sar kaj gindon, ke sako romnji zanel sar te lel sama pala pesko kher thaj familija thaj inkren organisatsia thaj vi o lov.

Thaj e bucha kaj e romnja keren ande peske khera del le possibilita te len bucha sar te inkern resorsora, te arrangulin ruzni bajora.



Si ame shtar gruppi djuvlantsa, thaj ande sako gruppa si mashkar 15 thaj 30 djuvla kaj kamen te kethane te keren jekh shukar buchi. Kamen ande sako kommuna te avel le kidimaske firmi, thaj te birin maj but djuvla te kezdin te keren praktika. kado keren mindig jeka metodasa kaj si partipizantno, pushen mindig anglunes le romjandar so zanen thaj so kamen te keren za bucha.

Thaj akna arakle avri jekh nevo bussinesso kamen te putren avri jekh frima kaj len sama pala abava , sa so truboj kana keres jekh abav, de katar e platja kaj e musika habe decoratsiji, kanchi tena hibasij. ande but kommuni den avri zurale3s but love pe abava thaj von kamen te keren love pe kado.