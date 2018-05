Edukatciaki platforma pa Rom ando Shvedo

Monica Gustavsson kerel buchi po Västvarvet ande västra götaland, voj phenel ke e narodos naj but djanglipe pa rom vaj kaver nationalne minoritetura, kado si dosta chudno feri kado si jekh fakto.

Kado si jekh pharo pushipe, ke but manush ghindon ke trobuj e nationalne minoriteton integratcia, feri kade naj, phenel e Monica Gustavsson ke kadal manush trajisarde but shela bersh ando them.

Bennie Åkerfeldt si Resande Rom thaj vov si panglo ande kadi buchi, vov phirlas kadale materialosa ande 23 skoli thaj sicharlas e studenton, ke kadi historia si vazno te sicharel pe ande skoli ke kodi historia so sicharel pe adjes ande skoli si zurales chori, phenel o Bennie Åkerfeldt.