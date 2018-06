Muro Shvedo Ebba Buch Thor anda Kristdemokrater

Thaj pe kodo than site vorbin pa peske politishni gindora thaj valuatsiji, adjes shaj shunen e eftato anda ohto seriji kaj e Ebba Buch Thor anda Kristdemokrater penel peske politishni gindora.





E Ebba Buch Thor alosardas o markaryd sar pesko than o Mitt Sverige te penel peske valuatsiji thaj politishni gindora, voj penel ke voj kamel pe peski buchi te avel kodo kon voj si, chi kamel te del ande varisoski rolla kaj naj voj, thaj alosardas kado than ke kate voj acharelpe khere, thaj shaj vorbij manushentsa sar von acharenpe karing le desiciji kaj vi von shaj len ande politika kaj kerel ruznjitsa ande lengo trajo, ke butivar acharel e Ebba Buch Thor ke za bari differensia si mashkar kodol kaj len desicija thaj e manush kaj len effekto katar e desiciji kaj si kerde ando riksadag.



Sostar voj alosardas vorta o Markaryd si ke kadi si jekh kommuna kaj das pe dosh sar te kerel jekh lashi buchi ande kodo so si zukardo te hvachij te keren le shkatoske love ando zutipe le purengo thaj vi te inkren le idialni organisatsiji, kaj zutin le phuren thaj vi manushen kaj trajin ande kadi kommuna, thaj kadi shukar buchi kaj si kerdi mashkar e idalno thaj offecialno sektor kerel o markryd te avel jekh ideal kommuna.









Ando Markaryd si manush kaj trajin zurales but opral e 100 bershenge malaven, thaj zurales but zene piren sako kurko ande kangeri, po dujto than ando them si pala statestika. Thaj kado sikavel penel e Ebba Buch Thor ke von tarjin pesko trajo na feri te busholpe feri sile aktevitetora kaj engazulin manushen, naj ke feri tarjin anda manro thaj paji thaj te avel le kaj te trajin feri sile baro kethanipe, maj panglej e manush jekh jekesa, vi kado kaj djilaben kethane si jekh zuralo gemenskap.





So si vazno thaj so kerel ruznjitsa si te diken e manushes thaj na so hibazij, vaj ke so feri truboj kodole manushes za zutipe sar ke te hal feri vaj ke truboj zutipe kidimasa, feri truboj te kerel o manush kodo extra variso kaj kerel o manush te acharelpe mishto thaj te loshal peske trajoske, thaj pe kado si ruzni projektora thaj vi idealni organisatsiji kaj shaj zutin ande ruzni kasave bajora. tena ashen mansuh jekh zene, ke kado adjes si jekh anda maj bare folksjukdomar vaj sostar e mansuh adjes nasvajven thaj vi butivar meren maj sigo.







Thaj sar e Ebba Buch Thor dikel pe phurengo pushipe sar te avel e phure manushenge maj feder majangle ando shvedo. thaj pene le lako gindo thaj golo si te avel o shvedo jekh them kaj dikel maj dur sar feri sode bershengoj o manush, ke le shvedos si jekh manija pe bersh, thaj kado kerel ke chi dikes le manushes, chi dikes o kompetenso thaj e experiensia thaj kerdjol zurales bari differensia mashkar le generatsiji, thaj te naklan varisode bersh pharesi vi te les buchi vaj vi shuden tele pa buchi. truboj maj but te kereas le maj phura generatsijake, na feri o kidipe thaj o habe.