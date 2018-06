Trin pusimata vazdelape khaj le Malmövoske politiker

Tela aratjutno kidipe o Roma Rådet las angle trin pusimata so vazdelape ando augusti karing le politiker. O angluno pusipe avla the kerelpe Memoraciako djes 27 januari pha o Dujto lumako maripe khetanimasa le polotikonca. O dujto pusipe si the delpe jekh lokalo khaj le Malmövoske romane föreningura. Khote the saj kidenpe. the saj planulin penge butja. O trito sas the iskirijpe tele sa kado ande jekh verksamhetsplan. O Curi khatar o International Romano Unio phenel le ternimata si jekh importanto rig ande Roma Rådoske pusimata kharing le Malmövoske politiker.

Tela o kidipe sas vi alosaripe.

AndaRoma rådoske 22 representatura alosarlape avri trin zene phe kaste solpe maj but alosarimasko glaso. Von avna sute ando arbetsutskott the besen le politikonca khetane. O Marian Wydow anda RIKC phenel so lengi butji avla.