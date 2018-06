Ismael Cortes: Roditori ando Center Europeean University

Ame maladjilam lesa kana samas pe jek konferancia ande Barcelona aj kade vov pendas amenge pa le romengi situacia ande Spania.

Ruzni situacie romenge si amen, kate si spaniolitska rom si rom anda Catalania taj e rom save aven sar migrantura anda le thema sar Rumunia, Slovakia taj anda Bulgaria, aj sakoneske trajoske situatie si kaver.



Buten naj normalni situacie aj naj len navet legalni dokumentacie, aj chi birin te zan kaj o socialo te len zutipe, aj e rom save si anda Spania train rigate ande getto naiva e manush kathe diken pe rom sar jek kotor anda o them. Feri e romen naj sa kasavi posibiliteta te len bucha taj edukacia vaj zutipe kaj o doktoro, e media sikavel stereotipno patreto pa rom aj vi e politika.



E romen trubuj zutipe ale vi e rom jek zene trubun te den pe andre politika te shundjol lengo glaso. Trubun sel duj riga te keren bucha te vazdel pe e romengi situacia, trubun te aven romane organizacie kaj zan te protestulin te skiripe pe maj but pa rom vi ande gazeti aj vi ande televisia. Aj vi e kaver rik te zuti sar politicni partie sa kade sar kerde kana e zuvla mangenas pesko chachipe, varikana sas feri 5 % zuvla ando nationalno kongresso adjes si 50 %.



E rom ande Spania hasarde peski romani chib aj pe kado pendas o Ismael kade:



Ando 1600 bersh nas slobodo le romenge te uraven pe aj te vorbi romanes, nas chi slobodo te len pe ande khangeri, taj kodo kerdas ke hasarde peski chib, anda kodo phares si le romenge te vorbin mishto, ame vorbisaras jek dialekto kaj bushol Kale jek chib kaj si hamime romane taj spaniolitska vorbenca.



E spaniake rom penen pe peste kale anda kodo ke kade penenas pe le e gadje, o Ismael vi zanel ke ande skandinavia si rom kaj penen pe peste kale, aj kodol si e finlanderitska rom kaj vi von hasarde peski chib.



Kaj maladjilam ruznone romenca ande europa kerdas kodo kade ke birisaras varisar te las palpale amari chib, si shansa te sichuvas e chib, e ternimatongi organizacia romane city ande Barcelona zan pe kodol thana kaj si e rom te sicharen le romanez. Maj dur penelas o Ismael ke kerdas buchi vi kusa e Soraya Post.



Baro bajo si kado kaj voj arelsas, anglunes sas voj aktivistka savi organizulias romane zuvlan ando Svedo aj pa intrego europa taj po agor sas alosardi ando FI, kado si jek lasho bajo le romenge.

Ale so lemas sama kana keros lasa buchi sas ke voj si jekzeni, trubun maj but kasave sar voj te avel maj baro efekto.