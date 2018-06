Centerparti sile maj cera avritehmutne representantora

Thaj ande jekh miripe kaj kerdas o statistiska centralbyrån, vaj SCB sikavel ke sar kaj sas ande palune alosrimata ke perel e partia dji tele kana avel kaj le riksdags kanditatora kaj si avri themutne sikadjol ke kadi situasija si maj dur sakasavi.



O Ekot manglas o scb te dikel pe informatsija vaj bakrund pe intregi 6000 rikskanditatora.

Mashkar le ohto riksdags kanditatora si 15 procenti avrithemutne, kado znachij ke diken kon arakadjile ando kaver them vaj ke sile dej thaj dat anda kaver them. Kado bersh si maj but avrithemutne sar ando paluno bersh kaj sas 13 procenti avrithemutne mashkar le riksdags kanditatora.



E Centerpartia pelas duvar tele ando alosripe ke kaj sile cera avrithemutne representantora mashkar peske kanditaora, thaj sakadej vi kado bersh. Pe centerns riksdags lista si feri 10 procenti avrithemutne.

Le duj kaver parti kaj si po dujto than kana avel ke si za cera avrithemutne mashkar e kanditaora si le Sverigedemokrater thaj e Kristdemokarter, sel duj parti sile 11 procenti avrithemutne representantora.



Ando Centern si vi maj cera djuvla kaj si avrithemutne, 9 procenti thaj e KD sile maj cera morsh pe 10 procenti.



O Centerns partiako sekretaro o Michael Arthursson kaml te focusolin vaj te gindon pe sode ande siffra sars ode kandistora si ande procenti, ke ando center sile maj but riksdags kanditaora pashti 900 thaj pe kadi bersheski lista si 39 zenen maj bu tsar ando paluno bersh kaj si le avrithemuno bakgrund.