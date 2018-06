Presskonferans pa maj zurali minoritetno politika

Thaj inke vi kaver bucha kaj o regeringo kamel te kerel oud inke maj but te zurarel e shvedisko minoritetno politika pala propozitsija En stärkt minoritetspolitik, vaj jekh zurali monoritetno politika. akana avala jekh anda pasora te vasden opre o bidrag val te den love maj but pe chibake centrora thaj ande ruzni organisatsiji. shunas so penel e Alice bah kunke kaj si responibilno minietsrka pe kadal pushimata.





E Alice Bah Kunke e demokratministerka kaj si responsibilno ande kadal pushimatat penel ke tela but vrama sas kritika dini katar intergi nationalni minoritetora pa che chorres ingerdej le pravora, thaj kerde jekh utredning vaj rodipe so truboj kerdo, thaj pala kadal propozitsiji kaj sas kerde ando rodipe, thaj dikle ke si zurales but pasora kaj shaj len te zuraren e minoritetno politika thaj kodo so von sar regeringo dine peski vorba ke kerena.



Ando kado nevo starto te avel jekh maj zurali minoritetno politika thaj te barol maj dur te vasdelpe e minoritetno politika and e kodol kotora kaj naj ande pravora. Ando kado rapporto vaj skrivelse vasdel o regeringo vazni pushimata, te shon jekh rodipe maj dur sar te keren e myndigheter buchi thaj te keren utveckla.



E bucha thaj e bararde kompensatsiji kaj site zuraren e minoritino politika inke maj but. sar exemplo le romenge penddas e alice bah kunke pe kado ke ke kadi politika von shute ande duj kotora, o jekh si ke djal pe parvora ande steategia, si but pushimatat kaj si le romenge, thaj maj but te den kompensatciji pe föreningora, thaj ke ke o pravo site avel maj zuralo, kado dela effeko pe savoren ale maj but pe nationalni minoritetora.