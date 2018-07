Jonas Sjöstedt anda Vänsterparti

Tela kadi vrama kaj sas koperatcija ando budgeto kethane le regringosa, birisardas e vänsterpartia te kerel opral 80 reformora, thaj po pushipe chi o jekhipe ando shvedo parodjilas tela kadal shtar bersh pendas o Jonas Sjöstedt la vänsterpartiako sherutno kade.

O Jonas sjöstedt pendas ke von diken che effekto o budgeto kerel, thaj ando budgeto birin te diken ke manush kaj len cera shoneski poshin thaj djuvla si kodol kaj njirimej , ale ke le shvedosko shkatosko systemo zutij le maj barvalen - thaj akdo von kamen te paroven. feri ke le socilademokartora penen ke chi kamen , thaj andakado truboj e vänsterpartia te zurajvel.

Ande palune opiniake mirimatat sikadjol ke e vänsterpatia inkerdjol po lasho than. ale chi la partia avla varisoski zhor pala alosripe i jekh anda bare pushimata, o sjöstedt penel ke e västerparti - iva ke nas le than ando regeringo ande ande perdo propozitsiji tela mandatoski perioda, sar ke maj but love te den ande spiti dejange kaj arakadjon le chavora, love dine shute maj maj chorrora thana ando them, thaj vi te peren maj but love dejan vaj daden kaj bararen chavoren jekhzene.

Tela kado pressträff kaj sas ando Almedalen pendas o Jonas Sjöstedt ke e vänsterparti kamen chavora mashkar 6 thaj 12 te birin te zumaven ruzni sportora ande shkola ,sar jekh gymnastikakishkola.

40 milijonora koroni kamel e vänsterparti te del ande 300 ruzni idrottskolor ando shvedo.

E vänsterparti kamen te keren kado te avel sako chavores sakasavi possibilita, ke line sama ke si jekh panglipe ande kodo ke le manush kas si maj baro inkomst vaj maj baro shonesko love vi maj but keren gymnastika vaj sporto lenge chavora. le chavora kaj aven anda phare familijake situasiji si maj cera aktivni, ke ando sporto keren le bajora so truboj le but love.