Jan Björklund sas avri poshlo adjes ando Almedalen!

E liberalora parode pengi strategia angla alosaripe, adjesotni vrama si lengo gindo te shon baro fokuso ando poshipe pa Shvedosko EU-medlemskap,

sostar e Liberalerna kamen te vasten opre o poshipe pa shvedosko EU- medlemskap si ke O sherutno anda Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson pendas na dormot ando jek debatto ke e Sverigedomkratora si te mangen katar o narado te den pengo glaso pa EU- medlemskap, e Sverigedemokratora marenpe te na avel o shvedo ando EU, Shonas so penel o Partiledaren Jan Björklund anda liberalora:

Angla milaj sas pendo katar e liberalora ke von si te shon baro fokoso pe poshimata pa shkoli, integratsia, aj pa penge liberalne gindora ando kado bershesko alosaripe.



Feri ke akanak shona von vi fokoso po poshipe pa shvedosko Eu- medlemskap, pe gaver rik torzjol e Sverigedemokratora so si len gaver gindo pa kado poshipe,von shote pe karink Shvedosko Eu- medlemskap aba te kater o bersh 2013 aj mangen te del o narado pesko glaso po dojto, e Sverigedemokratora vi vasde pengo kravo pa kado ando 2016 bersh, pala so gelas avri o them Storbritannien anda EU.



O sherutno Jan Björklund anda liberalora penel ke vof si te shol pe ande vorba kosa Jimmi Åkesson, kon si sherutno anda e partia Sverigedemokratora, ando jek debatto pa Shvedosko EU-medlemskap ke e Liberalora chi inkren pala so mangel e Sverigedemokratora ande kado poshipe.





Anda sa e partiji so si ando riksdan, inkrel feri O vänsterpartiet pala Sverigedemokratora ande kado poshipe, kadal doj partiji kamen o Shvedo te jal avri anda EU, feri ke sajek daral o partiledaren Jan Björklund anda Liberalora tena na parozjon e kaver partijengo gindo karing Shvedosko EU-medlemskap pala kado bershesko alosaripe. Lesko gindo si kam maj bot anda riksdan shaj inkrena pala Sverigedemokratora aj o Vänsterpartiet, so mangen o Shvedo te del palpale pesko medlemskap ando EU.





Jan Björklund, sherutno anda liberalora chi kamel maj bo speculatsia te kerel ando poshipe pa shvedosko EU- medlemskap so avel katar e Sverigedemokratora, vof penel te shona maj bot fukosa ande kadi thema shaj zorajvel o supporto karink e Svergiedemokratora, zamjas te jal o debatto pa sos o Jan Björklund kamel.



Alliansen si jek grupa partiji so inkren pe ketanes ando rikstan, sar jek femelija shaj penel o manosh, ando alliansen si e partij, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna aj Kristdemokraterna.



O Jan Björklund, sherutno anda liberalora penel ke von so si ando allianso botivar shaj chan pe aj pala jek vrama skozjin pe pale, feri ke sel shtar partiji po jek gindoj ,von kamen te njirin ando alosaripe kado bersh aj te keren ketanes bochi ando regeringo.