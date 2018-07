5 Folk Festival paluno 4 kotor

E Finländare, Romer, Tornedalingar, Samer thaj e Judar ko jekh than kamen te den maj but informacia katar piri kultura, literatura, piri dijaki chib, katar piro statuso ando them, von keren exibicie thaj vorbimata sar te achavolpe i dikrimanacia thaj but javer informacia kotar e nationalne minoritetia.

E romani organizacia thaj e gazeta E Romani Glinda thaj Judiska Församlingen ando Stocjkolmo, e Tornedalingar kotar o Stockholmo, Sameföreningen katar o Stockholmo, Parkteatern Kulturhuset Stads Teatern, Kungsträdgården park thaj e evenemang thaj po agor vi e Skarpnäcks kulturhuset och Stallet.

Te shaj kerolpe realizacia gado festivali zutipe del o Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd thaj Stockholms läns landsting.