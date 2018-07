KD kerda presentacia ke piri politika

E Ebba Buch Thor kate penel che vaznoj lake e manush te pashanpe ando Shvedo, thaj te keren kado e manush trubon von te keren prioritasia ando sjukvård, le phurengo zutipe thaj la policia.



Tela kado politishno kurko ando Almedalen, penelas e partia ke kamen te shon extra zhor thaj focuso te den le personalos ando vård maj but love tela milaj. Kado von kamen te keren ke tela milaj si problemo te araken dosta buchara ande spiti.

But anda doktorora thaj sostri vaj sjuksköterskor len semestro, thaj naj chi dosta vikariatora. thaj kado kerel ke pharesi te den ande spiti kodo zutipe so truboj nasvale manushen.

Le kristdemokartora kamen te den extra love le personaloske kaj keren bucha tela milaj thaj chi len semestro, o gindo si te den kodolen kon ashel te kerel buchi 50 procenti maj but love sako shon.



E Ebba Buch Thor penel kek akdo kerela ke maj but buchara kamena te len semestro maj palal, thaj atonchi birina vi te den kodo zutipe ande spiti so truboj.

Jekh anda pushimatat kaj kamenas but te zanen si sosko gindo si kaj e Ebba buch Thor kana avel kaj le pushimatat pa samvetsfrihet, vaj manushesko moralnosh sar pa abortsija.



Thaj lake si vazno ke si possibilita pala EU-komisija, te avel samvetsfrihet vi ando Shvedo, feri ke kado si lako privanto gindo. E partia das glaso ande kado pushipe, thaj pende ke maj lashi solutsia pe kado si e landsting te del desicija thaj te birin vi te den lashe solutsiji pe kadal buchake thana, kaj inkren o shvedisko pravo po abort.