20 bershego mudardilo ando Rusengård ando Malmö

E rati pondanikone/lujine mudardilo pana jekh mursh dzeno ani diz Malmö. Akavaj tano o shovto dzeno so ulo khuvdo akava nilaj ano Malmö.



E rati othe ko than hine chedime but manusha te dikhen hem te shun so ulo hem sose alo dzi akija bibaht. O alarmi ko miljicija alo ko 21:15 a koro ekvash ko desh amen hinjam lje othe ko tha kaj arakhljam nesave romen. Puchljam ljen so on phenena ko akava so ulo.



E Miljicija hine othe celo/intrego rat hem odova than kaj khuvdilo akava terno dzeno icherdze phando/avsperrat dz iko 4 o sati sabalje/detehara. So dzanel pe ando odova so hine? Daljii arakhlje okolje so mudardza akalje terne dzene?



Keda avdije sabalje/detehara o Pe-4 puchlja ki Ewa-Gun Westford, soj tani pressinformatör ki miljicija, oj phenja adzahare..

Aman shaj te phena so palo duj minutija hinjam lje othe ko than.

Arakhljam jekhe mulje 20- bershenge murshe. Hinjam lje ko kontakti e daja hem e dadeja hem mothodzam ljenje odija bibaht.

Akana odova bibahtalo kotor amare buchako tano palo amende. Ko than aljam but dzene hem hine amen amenca sa i tehnichko oprema, hine amen hem e dzucheljen kola so rodena o oruzhje/vapen phenela I Ewa-Gun Westford.

E Miljicija arakhalja hem jekh thardo mopedi so lelje lje sar jekh rodibaso materijali. E rati hine but tatipe hem but manusha hine othe ko than. E miljicija puchlja bute dzene hem chedinja but materijali so avdija ka dikhen popashe. O manush so mudardza e terne dzene e milicijache pana nane pendzarutno.