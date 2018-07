E jag kaj pabol ande vesha naj tela kontrola

Detrajune panzjengo pe ratcha sas e jag zorali aj gelas opral e granitsa feri ke o räddnningstjänsten birisardas te ashavel e jag te na jal maj dor,

O Johan Szymanski, kon si sherutno katar o räddningstjänsten anda Mora penel ke von spokojisarde e jag tela kadi rat so naklas.



Kon zjoti len ande kadi bochi si o Hemvärdet, von si jek organizatsia anda försvarsmakten, lengi botchi si ke von den supporto themeske kana si pare situvatsiji vaj kriza.

Vi o Försvarsmakten, e ketani, po tan po zjotipe thaj brandmänn, kon modaren e jag, O räddningstjänsten bishadas pestar brandmänn pa intrego Them, sar exemplo anda Jönköping Län, thaj maj dor.



O Johan Szymanski, penel ke pares si kodelen kaj keren botchi te modaren e jag, feri ke si len resurshora pe kado, von paroven bocharen pe vrami te birin te behinin, thaj lengo gindo si ke von zorales si te shonpe pe kado te modaren e jag sar maj sigo.



Ando 2014 bersh sas o maj baro so pabilas o vesh ando Västmanland, thaj kodi vrama pochindas o länsförsäkring krojal 400 miljonora skadepengar, love katar o inshoranso , kaj privatne pofa so si ando vesh thaj pe themeske pofa sar 1 miljardo.



O Johan Litsmark kon si naturskadespecialist, naturako specialisto katar o Länsförsäkring penel ke adjesotni vrama so pabol e pof ando vesh aj vi e bildingora koshtalija kaj o Länsförsäkringen maj bot sar so pochinde ando 2014 bersh. Feri vof chi pachal ke maj koch kerela o primier kaj inshoranso

le manoshenge.