Romano chavego milajesko kamping

Le skoli agorisajle, o milaj si sukar thaj si baro tatjipe kado bers. De bute romane shavoren familijen naj kodo shajipe the shaj zan po semestro. Anda kodo o föreningo Vorta Drom khetanimasa le Helsingborg forosa daspe gindo the del le shavoren, familijen shanca the zantar pho Bolms Ö phenel i sitjatorka Mercedes Bogdanov.

Le romane familijen anda Helsinborg kado milaj dine chansa the saj zantar phe milajesko legro ando Bolms Ö savo pasol pasa o paji Bolmen, ando Ljungby kommun. Le savora losasa zukarnas phe phengo skurto semestro.

Le savora zukaren phe o kampo de vi phe kodo zukaren the shaj khelenpe penge dadenca dejanca thaj le aver maj phure manusenca.