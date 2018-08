Partiengo avripushipe: Jonas Sjöstedt

Adjes sas o angluno o sherutno anda Vänsterpartiet o Jonas Sjöstedt. Thela pushimata sas o Sjöstedt kriticno karing e migraciaki politika, numa vov si positivno karing departementura te dikhen pherdal le decisiji karing manush kaj sas lenge musaj te mukhen o them.

- Jek kotor si ke musaj te avel kontroli chi shaj manush ashen ando them vaj na. Thaj po pushipe chi te kontrolulis kadale manushen pe vulica, phenlas ke na ke si jek rizika ke shaj avla kado jek eticno profilacia thaj jek them thela kontrola, kaj ame chi avasa kontrolovani pe vulicia, ferik ke kodo manush kaj mezij ke avel anda jek them kaj nashlastar lestar avla kontrolovano pe vulica.

- Me chi kamav e policia te dikhen pherdal amare busssura, numa phendan kontroli, pushlas lestar o reporteri, thaj o Jonas Sjöstedt das palpale atveto ke: lena sama save manush naj le permisia te ashen ando them, thaj atunchi musajij te mukhen o them kana kasave kontroli kherdjon sar exemplo pe buchake thana, phenlas o Jonas Sjöstedt.

Majdur phenlas o Vänsterpartiako sherutno o Jonas Sjöstedt ke:

- Unji sherutne pe bucha vaj arbetsgivare sar kaj bushol shvediska, chorres len hasna manushengi phari situacia, thaj atunchi musaj te avel kontroli.

Po pushipe majdur ke e Vänsterpartia kherde kritika karing o regeringo ke dine la policia maj bari zor te kheren kontroli pe buchake thana phenlas la partiako sherutno o Jonas Sjöstedt:

- Shaj penav kade, ke sas ame jek maj baro fokuso pe kodol manush kaj chorres len hasna kana avel kaj le nashutnengi situacia, ke kothe sas te avel e zor shutini.

O Jonas Sjöstedt las vi pushimata pa e shvedisko defenciaki politika, kaj vov phenlas ke kamel te shuven zor pe jek shvedisko vlasno defencia zamias jek buchi khetanes kusa sar exemplo Nato. Ferik ke sa kadi vrama kamel te csinjarel o shvedisko exporto pe armiji vaj vapenexport thaj o pushipe ashel sar kado zal khetanes?

Kade phenlas o Jonas Sjöstedt:

- Me gindoj ke so site avel o realisticno goalo kana avla e nevi mandatoski perioda, si te ashavas thele o exporto armijengo kaj diktatoriska thema, karing thema kaj phagen manushikane chachimata, thaj karing thema kaj si ando maripe, kado si angla mande o naturalno angluno paso. Numa amaro lungona vramako goalo si te avel shvedisko armijengo exporto tena avel.

Thaj po pushipe: Kon atunchi dela armiji ande kodi zurali shvedisko defencia kaj tume kamen? Phenlas o Jonas Sjöstedt kade:

- Kado si te avel jek kombinacia ke kheraven unji armiji nationalnie numa vi ke kinen andre armiji.

Thaj kana o reporteri phendas: Duj anda trin kotora anda shvedisko armijengo exporto zal po exporto, jek trito kotor kaj e shvedisko defencia, thaj phenen ke jek shvedisko armijengo industria chi trajija tena avla exporto. Phenlas o Jonas Sjöstedt:

- Me gindoj ke e shvedisko armijengi industria avla maj csini, me gindoj ke angla mande kado naj problemo. Me maj sigo kamlemas te avas bare exportorura pe shavorenge kenvji, medicinicno teknika, vurdona, khameske energiake solucia thaj kaver bajura, mange si kado pa politicno konsekvensia. Nashtik phenas ke zurales chorrij e diktatura ande Saudiarabia thaj pala kode te das la armiji.

O Jonas Sjöstedt sas vi avripushlo katar e finisko redakcia Sisuradio kana avel kaj minoritetni pushimata. Thaj po pushipe chi si le shvediska finlanderon thaj le kaver minoriteton kodol chachimata ando Shvedo sar kaj trobuj, jo vaj na?

Phendas o sherutno anda Vänsterpartiet kade:

- Na angla mande trobuj te aven zurarde, phenlas o Jonas Sjöstedt.

Thaj po pushipe majdur so leski partia pharudinov te avilov le e chansa pe kaver mandatoski perioda, phenlas vov kade:

- Kado si majfeder te sicharen e dejaki chib ande shkola, but hibazij adjes thaj kodol shavora kaj si le chachipe te sichon peski dejaki chib von chi len kodo, anda kodo ke naj sichara vaj ke si kado opral pa shkolako djes. Ame acharas ke kado trobujas te avel jek kotor anda shkolako djes, te inkres chiri chib thaj te avel e chansa te shaj studiolis la si sajek vitalno te shaj inkres chiro identiteto.