Partiengo avripushipe: Stefan Lövfen

Botivar si vandalisation, ando Shvedo,katar differenti grupi, sar exemplo bote matoren pabaren vaj shoden barra pe ambolansura, politsia aj räddningstjänsten pe droma.



Attveto katar o statministro Stefan Lövfen po poshipe sar te shaj ashavel e partija socialdemokratora kado problemo te na jal maj dor sas ke vov zorales holajvel ke sostar kadal grupi kade keren ke von chi nirin kanchi pe kado, thaj maj dor penelas o Stefan Lövfen ke e socialdemokratora kamen te vazden o shtrafo pe kasave kriminalnje bocha sar vandalisation vaj grovskadegörelse.

Thaj po poshipe che tu sostar chi ashadan o problemo pa vandalisation tela e shtar bersh sar statministro penlas vov ke bot resurshi das kaj politsia te zorarel lengi bochi, navet vi maj bot sar so manglas e politsia katar o them.





Maj dor jal e vorba aj poshipe:

pala kadale bershesko alosaripe zjokarelpe jek pari vrama ande parlamentichno situvatsia, thaj o Stefan Lövfen penelas botivar ande peski vorba ande chi vorba ke anda sa e partiji ando regeringo maj bot si e partija socialdemokratora kaj chi den pengo supporto kaj e partija Sverigedemokratora,te na avel le makto ando them.

O poshipe si save anda e kaver partiji ando regeringo inkren pala Socialdemokratora karing e Sverigedemokratora?



Lesko attveto pe kado poshipe si ke vov chi kamel adjesotni vrama te kerel spekulatsia pe kado poshipe ji kaj avela o alosaripe gata aj kado si anda respekto karing o narado ando Shvedo kaj den pengo glaso,ke chachimasa avel o rezultato lendar, feri vov shaj phenel djesotni vrama ke e partija socialdemokratora inkren bot pala trin poshimata.



Ango si ke sar aj so si maj feder amare themeske, aj te len sama pala Shvedo.

dujto si ke von den pe gindo che politichno gindo si len, sar exemplo von kamen sar maj bot zjene ando them te keren bocha, kotar maj dor pa välfärden, themesko barvalipe, o Stefan Lövfen mangel te avel jekipe ando them, po agur si ke e socialdemokratora chi kamen te aven hamisle ande jek politichno bochi kusa Sverigedemokratora.



Kana poshlas pe o sisuradio katar o statsministro Stefan Lövfen vaj te si kade ke adjesotni vrama si kaj e nationalne minoritetora jednakove manoshikane chachimata sar kaj si kavere manoshen ando them sas lesko attveto ke e socildemokratora bararen kado poshipe thaj anda kado vi kerde te aven maj bot förvaltningskommun vaj förvaltningsområde ando them te aven e shiba kaj vorbin e minoritetora maj pinzjarde sar ande shkoli, thaj vi anda kado poshipe chi den e socialdemokratora pengo supporto kaj kaver partiji so chi inkren pala manoshikane chachimata ke vi e minoritetora si shevedoske manosh thaj vi kade si te aven von pinzjarde.