So maj pahro pe kherengo marketo

Kado sikazjilas ando jekh rodipe katar o länsstyrelsen, o rodipe keren von sako bersh pa kherengo marketo.

Kado phenel o Henrik Weston, kon si sherutno pe progesaki bochi katar o länsstyrelsen anda Stockolmo.



-Te avela kade maj dor kherengo marketo, chi avena volne khera so les ozjole hyresrätter, kaj keren maj lesni po shon pa pare bersh, kado si o problemo.





Ande kado rodipe vi sikazjilas ke trobon maj bot lesni khera te aven kerade ando stockholmslän.

Ando raporto skirisardas o länsstyrelsen ke e situatsia pa khera si zorales seriozno, adjesotni vrama brakolin khera e manoshen.

Kherengo problemo perel vi pe manosh so birin te pochinen e hyra,pochin po kher.

Maj angle nas kade, atonchas sas kado problemo feri karing le manosh kas nas len dosta lön, shoneski pochin, vaj te sas len socialne problemora.





Ando stockholmslän bodolin neve khera, aj kodo zorales intensivno, feri konjik chi das pe gindo ke kam e neve khera so bodolin chi pasolin e narados kas truboj kher ando Stockolmo, ke za koch keren e neve khera po shon.



De katar 1990 bersh cinilas kherengo marketo kosa 25% procenti, pa hyresrätter, kher kaj les ozjole, thaj pa bostadsrätter, kher kaj kines,

kerzjilas o kravo maj zoralo katar e bankora sar te shaj lel o manosh ozjole love te biri te kinel peske kher.

Thaj sa kade paresi te lel o manosh jekh kher kaj si nevi produktsia, ke botivar vasden o pochin pa e khera anda e renuvatsija.

Adjesotni vrama sa kade paresi vi e romenge thaj thernimatonge te len peske kher.