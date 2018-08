Adjes sas avripushlo o Jimme Åkesson

Thaj jek anda le tematura sas o klimato.

Kade phenlas o Jimmie Åkesson ande intervjucia.



- Me chi phenav ke naj pharujimata ando klimato, me chi penav ke intregi thema naj le kusa o Shvedo si le bari responsibiliteta te csinjaras o effetko pe enviromentia thaj po klimato. Ferik ke me chi pachav ke subvenciji thaj elektricni rovera vaj cykli vaj kursurua sar te inkres klimatoski depresia, vaj kaver kinimata vesheske thaj kaver bucha, kaj o regeringo kheren si effektivni bucha kherdine karing e enviromentia, phenlas o Jimme Åkesson.

Numa o reporteri pe kado atveto phendas:

Me acharav ke tu kado phenes, numa sajek phenes ke o Shvedo trubj te kherel vareso te shaj das kaj kado goalo, akanak vi si jek klimatosko zakono kaj intregi partiji ando riksdagen supportulin ferik ke na le Sverigedemokraterna zi akanak, kadal si reguli ke utsläpp vaj toxicni gasura kaj si avri-mukhle te aven zor zi kaj o 2045-bersh, tu phenes ke shaj kheres buchi savorensa, san tu preperovano te supportulis o klimatosko zakono atunchi?

Pe kado phendas o sherutno anda Sverigedemokraterna o Jimmie Åkesson:

- Kado naj jek grundosko zakno kaj vorbisaras pa leste, me chi pachav te phenav tuke chaches ke, konik chi birja te inkrel o standardo pe kado klimatosko zakono, kadi si jek symbolicno politka po maj baro levelo.

Thaj po pushipe katar e reporterka: So phenes kadalesa ke kadi si jek symbolicno politka? Phendas o Åkesson:

- Ke kado si jek zakono kaj konik chi birija te inkrel, ke avla zero utsläpp zi kaj o 2045-bersh, kado naj realicticnie.

Thaj kana o reporteri phendas ke kado zakono si ke comperulin le levelura de katar o 1990-bersh, phenlas o Jimme Åkesson:

- Man naj problemura kadale zakonosa, ke chi pharuvel kanchi chi ande jek righ thaj chi ande kaver, phenlas o Jimme Åkesson ando Ekot adjes detehara.

Vov adjes vi majdur sas ande inke jek intervjucia ande finisko redakcia Sisuradio kaj o angluno pushipe sas: Si le shvediska finlanderon thaj le kavre nationalni minoriteton ando Shvedo kodol chachimata sar kaj trobuj?

Kade phendas o sherutno anda le Sverigedemokraterna o Jimmie Åkesson pe kado pushipe:

- Te si ke si te dav jek skurto atveto, atunchi jo me gindoj ke si len.

Thaj po pushipe: Si vareso angla tute thaj chiri partia kaj so trobusardov pharudino thela mandatoski peridoa kaj site avel?

Majdur phenlas o Jimmie Åkesson kade:

- Kado si majbut pa diferetni budgetoske insatsura ande diferetni kulturake bucha kana avel kaj le nationalni minoritetura, ame shuvas dosta but pe samisko kultura sar exemplo, pe samisko chib, ame acharas ke kado si importatno, majbut si pa kado, phenlas o Åkesson.

Majdur sas pushlo lestar chi le Sverigedemokraterna acharen ke o minoritetno zakono si inkherdo thaj funktionulij sar kaj trobuj adjes?

Phenlas o Jimme Åkesson kade:

- Jo ande bare kotora si kade, thaj naj ame so me zanav varesoske maj bare proposalura sar o te avel pharudino diferetnie, ferik ke kodol pushimata kaj si thela diskusia, si chi te avel prava te sichos chiri dejaki chib ande shkola cine shavorenge vaj förskola, thaj pe kado phendam na anda diferetni atvetura, ferik ke sar kaj mezij o zakono adjes, kadalesa sam ame chale, phendas o Jimme Åkesson.

Majdur sas lestar pushlo: O supporto pe dejaki chib ande förskola, tume kamen te len thele kado. Si te ginadzol kado vi le nationalni minoritetonge?

Kade phenlas o Jimme Åkesson:

- Na, kade naj o te avel, ferik ke site avel possibiliti prakticnie te shaj des kadi solucia, thaj atunchi musaj te shuvas kado karing kaver importatni insatsura, ande förskola thaj ande edukacia generalnie. Me phenav ke si kaver bucha kaj trobuj te kheras prioritacia pe lende, thaj pala kado naj man vareso karing te sichos chiri chib, chiri dejaki chib, ferik ke so me ahcrav si ke kana san ande kodol bersh acharav ke kodi chib anglunes avel katar o kher.



E reporterka majdur pushlas, san zgodni te mukhen o sicharipe ande dejaki chib te trobuja kado?

Phenlas o sherutno anda Sverigedemokraterna kade:

- Kado naj jek proposalo, thaj o paluno so ame kamas te kheras. Numa kana avel kaj kaver minoritetura kaj naj thela kadi protecia, atunchi sam kriticni ke kado si finansovano pa o themutno skatto, kado anda diferetni atvetura, ferik ke kado si ke ame acharas ke trobujas te avel shutino jek fokuso pe shevdisko chib, tha pe e shvedisko kultura kana trajis ando Shvedo, ferik ke kado si vi pa politicni prioritaciji.