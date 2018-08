Adjes si avri-pushli e Ebba Busch Thor

Vi o Sisu radio kerdas lasa jek intervju aj po pushipe te si le svedoske minoriteton sa kasave chachimata sar le kaveren ando Svedo pendas voj kade:



- Pala muro gindo inke chi sam kothe kaj trubuj te avas, but bajura mezin mishto po papiroshi, feri ando chahipe na mindig kade.



Pe kado pushlas pe o Sisu radio savo avilon o maj vazno paruipe ande kadi mandat perioda te shaj alosardon lengi partia sar feri kamen kana avel avel kaj le pushimata kaj le nationalni minoritetura.



- Vazdema opre ke si phure manush kaj vorbin finlanderitska aj sichile e chip kana sas maj phure aj hasarde e chip kana phurile, darav ke chi das len phure kodo vordo so trubuj len, aj kamlemas te shaj avel len vordo taj zutipe pe lengi chip aj pe lengi kultura.



E KD kamen te anen andre jek pravo ande förskoler te aven sar maj but 12 chavora ande jek gruppa. Aj e deja taj e dada jek zene te pochinen te avel e skola maj lashi.



Ande amaro proposalo chi trubun kodol familie saven si choro inkomstvo te pochinen, ale te si tut jek chavoro shaj kerela opral e 300 kr maj but. penelas e Ebba Bush Thor. Sode pochinela o manush zaleshi sode chavora piren ande förskolan jekfar sa.



E Kd kamen vi te bararen e produkcia po kärnkraftsel. Aj kado si te kerdjol ande negosiacia le kevere partienta.