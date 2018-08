Historicno phenel pe ke e partia las pe te kerel buchi ando bersh 1881 kana o August Pal inkerdas jekh vorbipe khaj bushiolas "hvad vilja socialdemokraterna?

Kodol so vazde opre e partia sas diferentne buchiake uni, nasvalimaske kasi thaj vi diferentne socialisticne grupi, thaj ando bersh 1898 vazde e socialdemokraterna vi e organizatcia LO.



Socialdemokraterna inkerde e zor ando shvedo maj but bersh de khatar e bersh 1930, a partia si jekh cello te inkerdjiol pe o them pala jekh demokraticno drom thaj e partia vazdas opre e vorba Folkhemmet thaj te avel jekh lashio välfärd - jekh lashio trajo savorenge vi kodolenge so si maj chore ando them thaj kado kamel pe te kerel pe pala jekh zuralo themesko offentlig sektor.

Offentlig sektor si kodo so si finansovano khatar o skatto pe sakofaloske, tela kado si o stato, komuna thaj landsting thaj pasha kado kaver politicne thana.

Buchia so si tela kado, si edukatcia, defencia, juridika, zhutimaske thana, kolektivno trafika thaj infra struktura.



E socialdemokraterna inkrenas e politicno zor ando shvedo intrego vrama khatar e bersh 1936 zhi khaj 1976.

Socialdemokraterna sas ande oppozitcia ande riksdagen pala e palune alosarimata de khatar o bersh 2006 zhi khaj o paluno alosaripe 2014.

Ande paluno alosaripe ando 2014 line e Socialdemokraterna 31 procenti anda e alosarimaske glasura thaj inkerde jekh koalitsiako regeriungo kusa Miljöpartiet thaj sas len 131 mandatura ando riksdagen.

Kado bersh kana djal o alosaripe skrij e partia ke lenge maj vazne pushimata si pa buchi, välfärd thaj te acharen pe e manush sekurne - säkerheten.



Khatar o bersh 2012 si o Stefan Löfven sherutno ande partia.

A partia sas but sherutne so sas zurale ande shvedoski politika sar Per - Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson thaj e Mona Sahlin.

Partiaki ternikani organizatcia bushiol SSU - Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.



Thaj a partiaki symbolo si jekh loli ruza.