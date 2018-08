E Annie Lööf sas avri-pushli adjes

Kado zipon naj kade ke jek nevi zgoda pa migraciaki politika chi avla gata.

Kade phenlas voj adjes.

- Maj anglunes avilov mishto so maj sigo te shaj las jek lungona vramaki migraciaki politika kaj inkherdzol te avel po than, ferik ke te si kade ke avri cirdel pe vrama, atunchi shaj avilov kade ke lundjardemas o adjesutno temporarno zakono sar kaj si adjes, ferik ke atunchi acharav me ke mishto avilov shavora te shaj dikhen peske dejan thaj daden thaj te aven aktualni specialni kondiciji.

Thaj po pushipe chi o zakono site avel pharudino te avla lundjardo? Phendas e Annie Lööf kade:

- Ja de katar kado kamav te kezdij.

E Annie Lööf majdur phenlas ando avri-pushipe ke jek anda le maj importatni pushimata ande jek migraciaki politikaki zgoda te te phandes familjen.

Thaj majdur phenlas ke tena avla jek kasavi zgoda po than kana o adjesutno temporarno asylosko zakono agorij pe po kaver bersh, atunchi kamlov voj te lundjarel kado zakono, ferik ke o kravo atunchi avilov te aven andre unji anda le maj importatni pushimata.

Thaj o pushipe sas sar o Centerpartiet kamlov te kheren kado? Kade phenlas pe kado pushipe e sherutni anda partia e Annie Lööf.

- Kado si jek kotor anda jek negozacija kaj musaj te avel kherdini thela kaver mandatoski perioda. Te avilov kade ke o temporarno zakono trobuj lundjardo, trobuj kherdini unji pharujimata thaj te avel hasnime kodo avrithemutno zakono vaj utlänningslag kaj si o grundo, phenlas e Annie Lööf.

Voj majdur vi las pushimata pa temporarno gymnasiako zakono kaj dinov unji jekzene terne manushen kaj aven neve ando Shvedo jek nevi chansa te rhoden permisia te ashen ando them vaj jek uppehållstillstånd. O Centerpartiet line zurali kritika, majbut katar le Moderaterna, ke dine supporto pe kado zakono ando shvedisko parlamento vaj o riksdagen sar kaj bushol thaj akanak naj zgodni chi kado zakono zala te avel hasnime vaj na.

Te avla kade ke o zakono chi zal te hasnis, chi del e Annie Lööf garantiji te kheren maj letko te avel kadale gruppake ternjimata neve ando them te shaj ashen vaj na.

Majdur sas e Annie Lööf vi pushli pa la Centerpartiaki zeleno politika kaj e partia mangenas te shuven 3,4 miliardura pe enviromentia, numa kado chi dishilas ande Alliansoki alosarimasko manifesto, sas musaj o Centerpartiet te len avri kado? Kade phenlas e Annie Lööf.

- Na, ame akanak sigo vrama presentulisarasa le Alliansoske alosarimasko manifesto, thaj kothe chi presentulisaras siffri, ferik ke kodol proposalura kaj ame zasa angle lensa ande amaro jekhutno budgeto kana njerisardam o alosaripe.

Thaj po pushipe chi e siffra pe 3,4 miliardura shaj hasajvel vaj avla buthesa maj cini? Phenlas e Annie Lööf:

- Te dikhesa pe Alliansoski reform-agenda pe enviromentia thaj po klimato, atunchi dikhes 15 zurales konkretni proposalura kaj o Centerpartiet inkherde zurales lungo vrama kaj si pa, sar te pharuvas o transportosko sektoro, sar te las angle nevi zeleno enviromentiaki teknika, sar te uzaras amare paja.

Majdur sas e Annie Lööf vi avri-pushli ande finisko redakcia Sisuradio, kaj o angluno pushipe sas: Achares tu ke le shvediska finlanderon thaj le kavere minoriteton kodol chachimata ando Shvedo sar kaj trobuj le?

Phenlas e Annie Lööf kade.

- Ja angla mande kadej, angla mande si importatno te las sama pala amare minoritetonge chachimata, thaj o Centerpartiet supportulin kodi propoziciakaj sas pherdal dhikli ando riksdagen maj anglal kado bersh, kaj sas vorta pa kado te zuraras amare nationalni minoritetura. Pala kode trobuj mindik te kheras buchi te dikhas pherdal thaj majfeder te kheras o te avel, thaj si unji bajura kaj shaj kheras majfeder, phenlas e Annie Lööf.

Thaj po pushipe: So avilov o maj importantno pushipe kana avel kaj le nationalni minoritetura te shaj kherdov tu aj chiri partia sar kamlov?

Phenlas e Annie Lööf kade:

- Ame acharas ke e chib si zurales importatno, thaj akanak si o zakono pa kodo te anas andre maj zurarde chachimata kana avel kaj le nationalni minoritetongi chib ande shkoli thaj phurenge khera. Thaj kado si jek importatno kotor te shaj inkres chiri chib chib ande terne bersh ferik ke vi maj phure manushenge kana si zurales nasvale.