Succeso po Dramaten

Roma armee, jek romano teatro kusa 8 artistura kaj 6 anda lende sas rom anda ruzni thema ande Europa..



E aktorura sas o Lindy Larsson savo si resande anda Svedo, Mihaela Dragan jek romni anda Rumunia, Riah May Knight savi si romanichal anda Anglia, Sandra taj Simonida Selimović duj romnia kaj si peja anda Serbia aj kaj si vi kodol kaj skirisarde but ande kado tetro, Hamze Bytyci jek rom anda Kosovo, taj e Orit Nahmias kaj si ziduvka taj o Mehmet Ateşçi savo si turko.



O teatro gelas pachi duj chasura, aj sikadas le romengi historia, soski diskrimancia le rom naken aj so nakle,, sar so kerdjilas pe le romenca tela dujto lumako maripe aj vi ke ande but kotora ande e europa sas le rom slugi tela 500 bersh zi kaj e morderno luma so naken e rom za diskriminaci, but anda le aktorura sas hbtq/homo/bi/ aj vazde opre ke sar rom si von diskriminovani vi kaj le gadje aj vi kaj le rom.



Te araken kadale aktoron sas kerdo jek Casting, aj intregi anda lende sas chaches talentovani aj profesionalni, kusa dialogo, gila taj kelipe aj vi komedia inkerde a publika pachi duj chasura konsentrovani po showo.. Vazde opre che vazno si na feri e gadje te acceptulin e romen feri vi e rom mashkar peste te den jek jekes pachiv te site zan e rom maj angle ande luma aj te aven maj zurale.



Kado teatro kerdas baro succeso ande but thema aj kade vi ando Svedo o salono sas perdo le manushenca aj pala sako gili vaj dialogo e manush marenas zurales ande palmi..