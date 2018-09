Kade keres kana si te alosares

Kote skrij pe ande save alosarimata len si chachimata te djan te alosaren. Ke vorbij pe but pa alosaripe akanak feri kodo so but manush chi djanen si kodo ke kerel pe trin politichne alosarimata tela jokvareste.

Kodol si khaj o Riksdagen khaj si o sherutnipe ando them.

Khaj e komuna - ke ande sako komuna si lengo gazdipe thaj anda kodo alosarel pe vi ande komuna.

Pasha kadal duj vi ando Landstinget - ande landstinget kerel pe maj but buchi pa sastipe thaj nasvalenca, sar bolnici, lokalno trafika thaj regionalne planingura.

Pe alosarimaske karci skrij pe khaj tu si te djas te alosares, kodo bushiol shvedicka vallokal - vaj alosarimaski sala. Butivar si e alosarimaske sali e skoli khaj si pashe pasha tumende.

O manush si te lel e alosarimaski karcia khaj avilas khere pa pocta thaj si te lel pe vi jekh identifikatciaki kartcia sar ID-karcia vaj passporto te birin e manush te sikaven ke von si chachimasa kodol so alosaren.

Te si kade ke hasardan jekh alosarimaski karcia birin vi kade te djan ande jekh alosarimaski sala thaj te sikaven tumari identifikatciaki karcia thaj von zutina tumen.

Ande alosarimaski sala si valsedlar - kodol si e alosarimaske lila pe e diferentne parti khaj si shutine ande alosaripe.

E galbeni lila si khaj o riksdagen, e vuneti khaj e landstinget thaj e parne lila si khaj e komuna.

O manush lel e alosarimaske lila thaj tordjiol pala jekh sharado than te na birij konik te dikhel pe savi partia o manush alosarel.

Pala kodo shiol pe o lil ande jekh koperta - vaj kuvert. kdol mezin sa kade ande sako jekh sala thaj pala kodo del pe kado lil khaj kodol so kote beshen thaj keren kadalesa buchi ande kodi alosarimaski sala.

O manush alosarel pe jekh partia. Te kamen birin te alosaren pe diferentne parti ande diferentne alosarimata. Sar exemplo pe jekh partia ande riksdagen, jekh kaver ande komuna thaj jekh trito ando landstinget.

Te kamen birin vi te alosaren save politikantos kamen te vazden opre, atunchi keren jekh trushul pasha kodolesko anav, feri naj musaj te keren kodo te na kamen.

O alosaripe si mindik 2 kurko - andra söndagen ando shion september sako shtarto bersh.



Kado bersh 9 september, feri e manush birin aba te alosaren te si kade ke kamen te keren kodo thaj kodo bushiol förtidsröstning - angla vramako alosaripe.

Ande sa komuni si thana khaj e manush birin te alosaren angla vrama thaj kadal bushion röstningslokaler - alosarimaske lokalura.

Kodol si sar eksemplo ande biblioteki.

Kado bersh las pe o angla vramako alosaripe 22 augusti thaj te si kade ke kamen aba adjes te djan te alosaren, naj musaj te djukaren zhi kurke feri birin te keren kado aba adjes!