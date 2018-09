Lungi kolejki ande alosarimaske lokalura

Ando Dalsjöfors site alon lenge 3 alosarimaske distriktura ande sakodo lokalo - ando Dalsjöforsskolans matsal/habesko lokalo. Aj kado kerdas ke e kolejki zurales lungi.



Socialdemokraten Thomas Wingren sas kothe po than angla lokalo aj penelas ke e manush boldenas aj zanas tar aj pende ke chi dena pesko glaso.



Ale o Valledare Saier Yousef penel ke vov chi pachal ke maj sigo gelon o alosaripe te avilon maj but lokalura.



Ando Borås kerde sas karing 27 800 förtidsrösta aj kodo perdo shela maj but sar kodol kaj kerde förtidsrösta ando paluno alosaripe.