Konspiratciake teori ando alosaripe.

E Lisa Kaati, roditorka katar o Totalförsvarets forskningsinstituet, FOI penel kade pa kado:





- Kadi diskusia pa kado ke shaj avel hohajipe ando alosaripe sas aba ande but diskusijake forum, thaj pe diferentni Facebook grupi tela o shun augusi, thaj maj dur dichilas kado vi po Youtube, kote sar maj skorte videjora sas avri shutine.

Kado tendenso pa kadi diskusia barilas but tela o shun augusti sar amen janas.



Po pushipe ke sostar e Lisa gindil ke sas kadi diskusia pa hohajipe ando alosaripe aba de anglal angla o alosaripe thaj kaj e diskusia pa kado maj dur jal adjesotni vrama si lako atveto kade:





- Angonimastar sostar laspe kado shaj avel ke kana o alosaripe pasholas nas but zjene pevni ke avela o resultato chacho, kado si anda but diferentni incidentora kaj sas jek vrama kodoleske thaj kado kizdisardas ke sas vorbi ke shaj sas kodol manosh kaj ginavenas le glasura kaj avnas andre shaj shudenas kodol glasura pe partiji kaj nas lenge drago.

Thaj vi kado si ke but zjene den pe gindo ke sostar unji partiji line kade tsera glasura kana trubosardov maj but suporto te avel sikado katar o narado pe lende.

pendasas e Lisa Kaati.



O Riksenheten pe kuruptsia kerel investegatsia akanak pe raportora kaj avile andre pa alosarimasko hohajipe.

Ande jek alosaripe baron le kunspiratsiake teoriji thaj expertora dikutulin ande but thema e pinzjardi nevi studia kaj kerdas o Oxford universiteto kaj sikavel sar le shvedora si angune ande Europa kana avel kaj che but hohavne nevimata ame hulavas maj dur pe socialni mediji.

Feri ande Amerika angla kodo ke njirisardas o Trump sas sa ke chi hohavne nevimata penen le roditora.

E Lisa Kaati anda FOI penel ke e situatsia si zorales unikalno, kaj si zorales but alternativora pe mediji ando Shvedo, dikasa maj dur sar kado barola pe maj lungo vrama angle.



Si informatsia kaj naj chachi kaj akanak barol maj dur ande kaver thema pa sar e Europichno organizatsia OSSE pendas pa sar o alosaripe naklas.



O Ekot vorbisardas la organizatsiasa OSSE thaj vi la delegatsiasa ando Köpenhamn thaj vi Europa rådet, pe manoshikane chachimata, thaj savori penen ke o politiko anda Danija nas pe buchi te observuli o alosaripe katar chi jek anda organizatsiji sar kaj gele le hohavne vorbi, vaj nevimata.

O politiko kerdas peske vlasni direksändningar kaj shutas po Facebook, thaj vov inke chi das atvetora pe pushimata kaj pushlas leskatar o Ekot.

Thaj o OSSE planoli te kontaktuli e wikipedia pa kadi hohavni informatsia kaj aba sas skirime pe lengi rig pe anglishitsko ship.



E Lisa Kaati roditorka anda FOI penel sar e hiri vi gele pa ruzni themeske aktorora ke kerde influatsia pe le alosarimaske sifri kana e valmyndighetens internetoski rig ashadas te pirel vorta sar jalas alosarimaski rachi, thaj akanak shaj shunas sar voj penel ke kadal hohavne hiri savorenge si sar jek dovodo ke sas hohajipe ando alosaripe.