"Vorta drom" zutij le romen ando Helsingborg

Adjes von zutin savoren, ternen, thaj vi maj phure manusen, phénel le föreningosko sherutno Ivan Kuzhicov.

O föreningo Vorta drom laspe aba 1987 bers de angle gelimaski butji phej romane pusimata chi birinde the sikaven zi kaj le Regeringosko strategia laspe, o romsk inkludering kodoleske 6 bers palpale.

Anglunes o föreningo laspe the kerel butji le shaverenge sastjimasa.

Pe sastjimasko zutipe kaj le savora sikades o föreningo Vorta drom jekh laso resultato. Linepe de den informacia pe satjimake xabenata thaj linepe diferentni treningosa. O maj popolarno sas o boxning. Adjes si len pala mizmereski skola khaj le romane savora shaj sitjon.

Le föreningosko sherutno Ivan Kuzhicov lel so maj but ansvar thaj si len so maj but projekti.

Khaj o föreningo Vorta drom si jekh suno phaj le romane shavorengo angle gelimo