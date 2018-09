Maj baro manushikano handlo ando Shvedo

O prokuroro penel ke si 13 manush anda Bulgaria kaj sas pe zhor shutine krujal pe ruzni thana ando Småland te mangen love, thaj but anda mangitora sas vi marde katar le doshale.

Thaj o advokato Jan-Åke Fält kaj representulij le 7 zenen kaj si dokhade pendas kade.

Ke mangitoron nas love, chi zanenas e chib, thaj sas dine habe kaj le doshale denas le anda smetchura, thaj nasvajvenas, thaj trajinas ande zurales chorre kondisiji.

Ande kado falo sikadjol vi ke jek djuvli mardjilas kade ke hasrdas peske shavores. Voj thaj le kaver kaj sas pe zhor shutine te mangen pe but thana ando Växsjö, von sas ingerde jokor pe peske thana thaj sas lishime thaj vi musaj sas te den sa le love kaj so von kide andre.



Kadi Krisi lel than ando Lund ke ando växsjö nas than thaj vrama te inkren kadi kris, kaj ginadoj ke lela 20 djes thaj agorija ando november.



Le ohto zene kaj si dine krisi , thaj sov anda lende si anda jekh familija, o jekh si 60 bershengo morsh , leske trin shave thaj leske duj vnokora. o eftato zeno si jekh pinjardo la familijake, thaj si vi jekh shvedisko morsh kaj si po gindo ke zutisardas ando kado manushikano handlo , ke muklas unji anda le mangitoren te trajin ande lesko kher.



Tela investegasia kaj kerdas e policia sas dokumentovano karing 60 manush kaj mangenas pe ruzni thana ando Småland, thaj buten anda lende chi birisardas e policia te del pe dosh kon von si, feri pe kadal 13 kaj si ande kadi sprawa kaj o prokuroro birij te del dovodo ke sas manushikano handlo.



O prokuroro Måns Björklund penel ke kadal efta morsh anda bulgaria thaj lenge familiji line duj milijonora koroni. Le love sas bishade mashkar o Shvedo thaj e Bulgaria tele kodi vrama kaj von sas lishime katar e polica ando januari 2016 bersh dji kaj o december ando 2017 bersh. O prokuroro Björklund penel ke kadal love nas musaj te aven sa katar kadi buchi shaj avel kade ke sas le vi kaver bucha.







Intregi ohto zenen kaj zukarel le e krisi chi pinjaraven pe kaj o manushkano handlo. o prokuroro penel ke le morsh anda Bulgaria hasnisarde kadal love te keraven peske khera, thaj ande krisi sikadas patrerora che shukares thaj mishto von trajin ande peske neve khera kaj kerade ande pesko them, thaj le dokahde trajin ande pagerde khera, kaj naj chi vudra thaj chi felastri, chi paji thaj chi odut.

unjen naj chi lazenki feri gropi ande puva.



Le doshale penen ke lel love kaj kerade peske khera lentsa aven katar kodo so von kide andre kana mangenas love pe droma ando Shvedo. O advokato Sven Bunger kaj representulij le maj thernen kas zukarel e krisi penel ke von kerde buchi but ande Spania te kiden olifki thaj draka thaj kade sas le love te inkren peske khera.