Diskriminacia thaj asimilacia andi historia pe Resande roma

Bo Hazell kerda rodipe pe resande roma so kerdape pe ljende zorasa sterilisering andi ras biologiska institutet ando Shvedo.

Shaj te ashunen so vorbil o Bo Hazell thaj e Resande save naklje e nasuljimata ando Shvedo, jekh but bilachi historia.

E shvedicko historia phenel ke kadi romani grupa si e maj purani grupa ando Shvedo ke kadal rom aresle aba ando bersh 1512 ando Shvedo.



Ando Shvedo trajin but diferentne romane grupi thaj oficialno si kadal romane grupi hulade ande 5 grupi.



Svenska Romer - Kelderasha Rom so avile ande 1800 bersh. Finska Romer - Kaale Rom so avile anda Finlando.



Utomnordiska romer - sa e romane grupi so avile avri anda Norden zhi khaj o bersh 1980



Nyanlända Romer - khaj si e Arli thaj Gurbeti thaj e kaver rom so avile pa balkan kana sas o Maripe ande purani Jugoslavia.



Pe kadal rom phenenas but manush tattare maj anglal thaj kadal manush hale baro khino kusa diskriminatcia thaj asilimatsia tela shela bersh.

Kado kerdas ke zurales but anda kadal rom hasarde pengi zuvindi romani chib.