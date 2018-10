So losharel taj bahcharel le romen ando trajo?

O Dzivdipe o zivoti tano sar jek phiribe, vandring. I Radost o Glädje i Bah i Sreca ko dzivdipe avola hem dzala, so raduiniamen avdive shaj odova nane te kerol amen bahtale, radosno tajsa.

Odova sikljuljum kotar manusa kasaja so kergjum lafi o Dejan Kstic soj isile romni chave familijarno tano, vakeri ka ji ljubav o mangipe dola leste bah sreca ko dzivdipe.



O Mangipe i sloga bahtakeri e Daniele ama so phenena o tinejdzeria o terne soj tane maloletno, minderåriga so lende bahtakeri, E Amelake tano javer bitno ko dzivdipe.



So raduini manushen soj hari ko pophure bersa? Shaj te ovel but diferetno razlicno, ama Rusteme raduinile, dolale bah ko dzivdipe o unukia, barbarn ama isto but bah sinele ked ljilja ple lila odolea so sredingja pe porodicakoro avutno vakti, framtid buducnost vakeri ov.



Savo rezume tu bi kerea kotar akala ginde, isle so sungjan kotar manusa soj ko diferetno razlicno bersa? Pa sa zavisini ko save bersa sian. But dzene phenen kaj but poshukar ka ovel ako raduineatu ko odova so isitu.

Dai odova but ili hari gindin ko odova hem tli radost tli bah ka ovel but poshukar. Odoleske raudinu ov bahtalo ko odova so isitu a na ko odova so nanetu.