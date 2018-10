Shaj e Moderatia te keren nevo regeringo

Pala o alosaribe savo savo sas 9 septebeber ando Shvedo, thaj pal e rezultaia mashkar e duj blokia andi Shvdsko politika e mothada kaj o rezultaiu sas but jekh.

Pe Alianspartie alosarde 143 mandatia thaj pe lolji thaj zeljeno sas 144 mandatia thaj e Sverigedemokratia ljilje 62 mothadepe kaj khanikas naj godo majoriteti te shaj kern jkeh nevo regeringo savo ka alolpe ando shvedsko paralmento.

Kade o Andreas Norlen o tal man pnedas erachi sostar del e rensponibilita ko Ulf Kristresson ko sherutno e Moderatiengo.

Odoljestar so na dumut chi alosarde palje e staske ministro ando Parlamento vaj Riksdagen, me andem decizia te das e rensponibilita ke Moderatongo sherutno o Ulf Kristresson te zumavol te kerol nevo regeringo ando Shvedo.

Pe gadi decizia o sherutno e Moderatiengo erachi andi press konferncia dlas piro gino pe akija rensposibilita te shaj kerol nevo regeringo ando Shvedo gade vov phendas.

Me gindiv kaj ka avel but phare, me djanav godothaj odoljestar me vi ljiljem e rensposibilita thaj akharav e partien te vorbis te shaj arakhas jekh solucia te keras o nevo regeringo phendas o Moderatongo sherutno o Ulf Kristresson.

Si diferentne gindura te shaj kerolpe koperacia upral e blok politika thaj si gindo te rodolpe vi suporto katar e Sicialdemokratia, numa ka avel but phare.

E situacia si but phari, khonik chi kamol te akharol e SD te kern kolaicia, thaj te phadjol e blok politika ando Shvedo, chi djanen e partie sar te keren godo.

O Anders Ygeman si e Socialdemokratongo grup sherutno vov phenol kaj naj gindo te dolpe ljeske suporto, sostar gade vov phenda.

Odoljestar so vi si diferntne gindura. E Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman phenol kaj amen sam alosarde sar e maj bari politikani partia ando them, si amen rensponsibilita prekal e manush save alosarde amenge te keras buchi amre politikasa, odoljestar amen nasti te das suporto e Moderatienge sar von mangen, so ljen si diferntnop politika katar amri.

Avilas vi o puchipe sar solucia te akharolpe vi e Miljöpartiaandre te shaj kerolpe jekh regeringo ando Shvedo, o Gustaf Fridolin savo si tal persona andi partia phenol sostar vi von nashti te den suporto ko Ulf Kristreson te kerolpe nevo regeringo.

E Moderatiengi politika si but dur amare plotikatar, naj amen but gindura ke jekh than, godoljestar musja te phenav lkaj amen naj te da suporto, te kerdam godo amen dja kontar amre plotikasa phendas o Gustaf Fridolin savo si tal persona andi Mp partia.

E sherutne e Moderatonge si numa duj kurke te kerol o nevo regeringo save si posibiliat vi te avol alosardo katr o majoriteto ando Parlamento vaj Riksdag. Te na ka nakhol vi varesave kurke palal o alosaribe kaj e Shevdo naj vadje regeringo save si majoriteto ando parlamento.

Achol jekh puchipe pe savo ka dolpe atveto ka phadjol mi e blok politika ando them vaj na achol te dikha so ka aven akla duj kurke.