Fredspriset

E vorbitorka anda Nobelkommitten Berit Reiss-Andersen, penel ande peski vorba pe scena ke o fredsprizo dinoj kaj o Denis Mukwege thaj kaj e Nadia Murad, anda peski pari buchi kaj keren te ashaven sexuellt våld, vaj sexualno nasolipe sar jek darajipe vaj vapen ande marimaske konfliktora.



O Denis Mukwege arakazjilas ando 1955 bersh ando Kongo-kinshasa, vov las edukatsia sar jek zuvlano dokhtoro ando 1980 bersh, thaj kothar las vov jek maj bari pozitsia ande jek updrago sar o sherutno doktoro vaj chefo ande jek mission bolnjitsa, ando pesko them Syd-Kivu.

Tela 1990 bersh vasdaspe maripe ando lesko them Syd-Kivu thaj e bolnjitsa kothe kaj o Denis Mukwege kerelas buchi sas atakovano, thaj

anda o maripe nashlastar vov kaj Kenya kusa peski famelija.

O Denis palpale tradas ando Bukavu, tela 1999 bersh, thaj poderdas e bolnjitsa Panzis, vov ji adjes kerel buchi kothe sar doktoro te del zjutipe karing le zuvla kaj dukazjile ando maripe, ke varikon kerdas zor pe lende.

E Nadia Murad si jek 25 bershi zuvli kaj avel katar jek grupa anda Mellanöstern kaj penen pe pende Yasidier.

Ando 2014 bersh shordas la e terorgrupa IS, thaj kerenas pe tortura thaj vi zor.

Pala jek vrama birisardas e Nadia Murad te nasheltar katar le teroristora IS.

Kothar las voj te penel peski historia kaj le journalistora ando Irak.

Laki historia so voj, thaj lake maj pashe nakle tela e torturi so kerenas pe lende e grupa IS shunzjilas pa intrego luma.