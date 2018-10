O Roma rådet ando Malmö vazdel maj dur le romane pusimata

O Roma rådet mangel ande pesko trito kidipe the maladjol khangerake representatosa, the vazdelpe o pusipe sostar nastig kinelpe familajako gruppo mermucengo hunimasko than. O Bufa Djura Ivanov representato khatar o Roma rådet phenel sostar si importanto the vazdelpe kado pusipe.

I diskucia zal maj dur khatar o Roma rådet karing le politiker. Thaj o dujto nevo pusipe so laspe angle, zal phej shavorengi skolaki situacia aba de khatar i förskola/anglunimaski skola. O Sandor Vajda representatanto anda Roma rådet phenel sostar kado si importanto the vazdelpe aba khatar la skolako anglunipe.

La skolako pusipe numa akanaik laspe. De o intresso si baro vi khatar le politiker thaj khatar o Roma rådet, le romane shavora the shaj jutin pasa pasa lasi edjukacia phenel o Sandor Vajda.

O Roma rådet aba maj but pusimata vazdas. Ande savala jekh sas la memoraciako djes pa o Dujto lumako maripe savo ikrelape 27 januari. O dujto sas the inkrelpe sako bers jekh konferencia pa le romane pusimata. I konferencia kado bers inkrelape 30 Novemberi pa edjukacia. De o pusipe pha jekh romano lokalo inkhe zal maj dur! O lokalo trubujpe thena xasaras amare ternimaton phenel o Bufa Jura Ivanov.