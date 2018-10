Nevi sherutni laspe andi Iris skola

I Anna Blagojevic mangel i Iris skola thena avel jekh stop khaj le elever.

Butjake edjukaciake skoli sar AMU so i sherutni Anna Blagojevic mangel le elever pala Iris skola the resen. Sa kado shaj reselpe o manus the kerla butji khetanimasa phenel o Bufa Djura Ivanov.

Pala o Svedicko televiziako filmo I Luma tjirij las i Iris skola bari inspiracia khatar i Kalyi Jag skola. Savi si gimnasiomoski skola khaj vi praktikalno sitjaripi si sar AMU thaj vi romana kulturako thaj shibako sitjaripa inkrelpe.

I sherutni andi Iris skola Anna Blagojevic phenel khe si misto thaj importanto the dikhelpe phej avera exempi.

Le lase exemplura si misto the lepe karingpeste, phenel la skolaki sherutni Blagojevic. Iris skola the shaj avel sar AMU phe kodo o gido si numa but khetanimaski butji thaj hatjarimo site zal anglakodo.

Vi the si pharo o anglegelipe phej edjukaciaki rig inke o Bufa Djura Ivanov si positivno khe shaj zal misto phe jekh agle gilimaski rig.