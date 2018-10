Metoo, soj kodo?

#Me Too sas jek hash tag kaj sas kerdo ande socialne mediji, te vazden opre sexualni trakasserier karing le zuvla, aj kado sas jek baro nevipe ande intrego luma, thaj kado kizdisardas ande Amerikanitsko film industri kana e actorka Alyssa Milano manglas zuvlan kaj sas kerde karing lende sexualni trakasserier te skirin e vorba # Me Too.

Kado voj kerdas 15 oktober ando 2017 bersh kana avilas avri o nevipe pa hollywood producento Harvey Weinstein kaj sas dino krisi ke kerdas zor pe but pinzjarde actorki.....