Svedo - maj cera kontantura ande intrego luma

Kodo znachi ke o Svedo po angluno than si sar them kaj maj cera kontaktura si angla kodo sas e Amerika.

Kodo presentulisardas o World Payment Report.

O Svedo si kodo them kaj maj but pochinen le manush digitalnie, angla kodo sas e Amerika po angluno than.

Pala kodo avel e Sydkorea, Finland taj Australien.

Ando 2016 bersh sas pe pravie sako manush 460 digitalni transakcie, kodo sikavel jek rapporto kerdo katar o BNP Paribas taj Gapgemini, kothe si o Pascal Olin e-handelsexpert.

Vov penel ke barilas o konsumentintresse pe teknika aj ke kerde bare satsningar e svediska bankura taj firmi.

- O Svedo si jek them kaj si unikato. Amen si perdo firmi ande kado cino them o Svedo kaj si jek ande le maj bare ande luma pe pochinimata.

Si perdo manush ando Svedo saven naj datorura taj mobilni telefonura aj kaj naj but kontanti love shaj avel problemo.

Penelas o Pascal Olin katar BNP Paribas Gapgemini.

Sar diken le maj phure rom pa kado ke so maj cera love si ando Svedo aj maj but digitalno.

So si intressno si ke o Svedo si o them kaj si maj cera kontanter, aj o Svedo si o them kaj sas o maj angluno ande Europa kaj andas andre le papiroshone love ando 1661 bersh. Adunchi sas e love kerde pe thule papirosha save sas vattenstämplade aj o bankosko sigill sas opre taj 8 vasteske signaturura.

Ando 2015 line te aven le neve love ando Svedo, feri kadi data maj sane sas e love aj nas vasteske signaturi sar te 370 bersh kodoleske. Ale o pushipe si sode avna kadal neve love hasnime? Aba si o Svedo them kaj maj but pochinel pe digitalnie aj but roditora drabaren ke vramasa safjom chi avna kontni love ando Svedo.