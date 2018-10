Adjes si o FN-djes

Ale soj o FN vaj Förenta Nationer, thaj sar kerel buchi kadi organsiatsia.

O FN vaj Förenta Nationer si jek internationalno organisatsia kaj kesdiasrdas 24 oktober ando 1945 bersh, te vasden jekh internationalno koperatsia. Kana kesdisardas o FN sas 51 stejtora membrora, thaj de sar ando juli 2011 bersh kana vi o Sydsudan kerdjilas membro, si la organisatsia 193 stejtoske membrora kaj uladej ande pansh regionalni gruppi, savo zanchij ke pashti intregi independni natsiji si membrora.



La organisatsiako anav djal palpale dji kaj 1 januari ando 1942 bersh kana regeringora anda 26 thema panglepe ande brittiska -amerikanisko Atlanta deklaratsia, savo zutijas le regeringon kaj sas pangle kaj e principora sar von te keren buchi tela dujto lumako thaj e pasha kaj sas te avel.

Thaj kana le representantora pe marimasko makto skirisajle, tela jekh konferanso te keren jekh internationalno organisatsia ando San Fransisko 26 juni ando 1945 bersh line kado anav United Nations, vaj Förenta Nationer shvediska, ale ofecilanje kesdisajlas o FN 24 oktober ando 45 bersh kana line e säkerhetsrådets pansh permanentni membrora than sar e Kina, Fransija, o purano Sovjet, Storbritannien thaj e Amerika thaj jekh majoriteto anda kaver thema zgodjisale pe kado.



Ande Förenta Nationer si pansh sherutne organora, save duj anda lende si o Generalnoförsamling, thaj o Säkerhetsråd, kaj maladjon ande FNs sherutni kontora ando New Yorko, thaj o Säkerhetsråd shaj tela zurales specialni situsatiji kerel desiciji kaj si obligatorishni unji themenge kaj si membrora, ale o FN si jekh vazno than kaj maj but kerel buchi sar jekh organo pe le membronge regeringora.

O FN naj feri jekh internationalno organisatsia feri si vi jekh bulho FN-systemo kaj si ruzni kategoriake organora, save ofecilanje si independni organisatsiji, kaj si specialistora pe ruzni sketsiji kaj keren koperatsija tela FNs kontrola. O FNs generalno sekretari inkrel e buchi thaj si vi moderator ando komite kaj organisulij vaj pandel e buchi kusa kadal ruzni kategoriake organora, thaj o generalno sekretari de sar 1 janusri ando 2017 bersh si o Antonio Guterres anda Portugalia.

E Förenta Nationernas kerel buchi pe intregi thana kana avel kaj internationalno politika thaj traditionalnje si uladi ande trin kotora o angluno si

1. E pasha, securita thaj te avel sar maj cera vapen

2. manushikane chachimata thaj demokratsia

3. maj lasho progresso kaj inkrel thaj te ashaven o chorripe vaj fattigdom.