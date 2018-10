Civil Rights Defenders thaj o Föreningo HEM den opre la policia

Civil Rights Defenders thaj o Föreningo HEM den opre akanak la policia kaj o Justitieombudsmannen vaj JO". Majdur skirij o Civil Rights Defenders ke kadi si angluni data kaj si opre dino jek situacia pa pe policiake possibiliti te len manushen zorasa pa thana kaj mangen love.

O jurista o Jon Stauffer anda Civil Rights Defenders si kodo kaj inkrel kado falo.

- Kado si jek falo opre dino ando Justitieombudsmannen kaj si pa sar e policia kherde karing jek djuvli kaj beshelas thaj mangelas love angla jek habeski bolta ando Stockholmo. Thaj ame dokumentulisardan ke e policia shov dati vaj razura igherde zorasa la djuvla pa kodo than matorasa pe jek than avri anda foro thaj mukhle la kothe. Voj chi djanel shvediska vaj englishiska, e policia vi chi dikhle chi sas la dosta love te shaj avel palpale, phenlas o Jon Stauffer anda Civil Rights Defenders.

Kaj vi majdur phenel ke le zakonura vaj le lagar kade sas inkherde katar e polica ke la djuvlake nas slobodo te mangel love, jiva kado si slobodo ando Shvedo, thaj ke tena inkerela e policia o zakono kade sar kaj trobuj si jek rizika ke kado shaj djala karing le manushikane chachimata.

O Jens Waldenström si jek anda fundatora la organisaciako kaj bushol Föreningen HEM kaj khetanes kusa Civil Rights Defenders opre dine kado falo pa e djuvli kaj mangelas kaj o JO. Thaj vov phenel amenge ando Radio Romano ke kado naj o angluno falo kaj e policia kheren kade karing manush kaj mangel love pe vulici.

- Sostar ame kherdam kado si ke kado si jek praxis vaj jek metoda katar e policia kaj ame kamas te pharuvas, vi te si ke acharas ke chorre si ande kado individualno falo, ferik ke musaj te gindosaras ke kado naj vareso kaj ferik kherdzilas kathe, ferik ke kado kerdzol intrego vrama krujal ando Stockholmo.

Ande press-notifikacia kaj sas avri bishadi katar o Civil Rights Defenders pa kado falo opre dino ando JO, skirij pe ke ande policiake vlasni loggar vaj dokumentaciji chi avile andre varesave opredinimata vaj klagomål karing e djuvli kaj beshlas angla habeski bolta thaj mangelas love, thaj ke voj nas kanikaske ando drom vaj ke kherdas te avel jek grozno vaj farlig situacia manushenge. Ferik ke vi te sas kade sajek e policia systematicnie igherde la zorasa pa than kaj beshlas.

O John Stauffer, sherutno jurista ando Civil Rights Defenders phenel ke kado si ke e policia chorres inkherde o zakono.

- Ame dikhas sar e policia generalnie kheren kade ke kado ande praktika znachij ke nashik manges love pe vulica, te shaj ingres manushes zorasa pa than kaj beshel trobuj te avel supporto ando zakono, thaj e policia kathe phende ke hasnias le zakonura ordningslagen thaj polislagen, ferik ke ame phenas ke von chorres inkherde o zakono, ke opral djan pa kodo so o zakono phenel, thaj ke e policia kherde buchi opral pa pesko mandato, ke kodo so von kherde nas le prava te kheren, phenlas o John Stauffer.

Kana ame anda Radio Romano psuhlam katar o Civil Rights Defenders thaj o Föreningen HEM so e policia phenel lenge, sostar von kade kheren buchi, sas o atveto palpale lendar ke pe so kadi djuvli kherel trobuj jek permisia thaj ke kado vazdel jek grozno situacia manushenge kaj so phirel krujal.