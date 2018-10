Le brobyggarengi butji nakhlas angle gilimasa

Adjes o gindo vazdelpe zi khaj o gymanasiomo, sako romano shavoro the nakhel kodo. I Viveka Sajne brobyggare andi skoli si positivno phe kado kidipe sostar kade vi hatjarelpe delaktig.

Khana o manus si shundo khatar le myndigheter si vi shanca the aves jekh rig ande lenge beslut. De soj o brobyggarutbildning thaj phe soste shaj hasnijpe khatar le kommuni. O Branko brobyggare phe o arbetsmarknadsförvaltning phenel sar vov dikhel phe kado.

Kana o djes pasol phe pesko agoripe sikavelpe khe trubujaspe so maj but brobyggare phej diferentni riga. Kade the saj zutijpe phej romenge pusimata. The shaj reselpe jekh positivno resultato so maj sigo. Kana kado bersesko brobyggarutbildning nakhelpe, chi zanelpe the avla nevo vaj na, phenel o Pär Alexandersson utredare anda Socialstyrelsen.

So o them mangel the kerel pasul but phej kommuni. Savo resurso von mangen vaj len trubuj phgej romengo zutipe. Ando Helsingbor phej skoli momentalno chi trubuj maj but brobyggare phenel I Agneta Gullstrand.

I butji phej savorengi edjukacia zal anglimasa. Adjes sikavelpe khe maj but shavora zan andi skola de khatar le romane brobyggare si. De sar maj dur avla inke kodo naj adjes phendo. Sar le romane shavora resna 2032 bers zi khaj kodo shajipe sar jekh svedicko savoro. No kodo inke tordjol palpale the shaj dikhelpe.