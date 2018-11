43,8 miljoni pe romana chibako rodipe

O profesori ando romano rodipe o Kimmo Granqvist si kodo kaj si te inkrel ande kado projekto tela 6 bersh te dikel sar e romni chib si pa intrego luma.

O maj angluno professortjänst ando romano rodipe sas kerdo pe Södertörnshögskola ando 2017 bersh. O profesor ando romano rodipe si o Kimmo Granqvist kaj tela 6 bersh site kerel jek projekto te dikel sar si e romani chib ande luma vorta akanak.



Kamen te diken kana taj sar le rom hasnin peski chib, penel o Kimmo Granqvist aj penel maj dur ke e romani chib mindig paruzjol. so Kerdjol pe la chipasa kana hamis la ruznone romane dialektonca, so kerdjol pe adunchi aj sosko si resultato.



Naj angluni data kaj si jek rodipe kerdo pe romani chib, feri shoha nas pe kasavi bari skala sar akanak, penel o Kimmo Granqvist. Kado avla fajma o maj baro rodipe pa rom ta pa romani chib ande historia.



Karing 20 roditora avna ande kado projekto aj kerena studie ando Norden, Europa, Storbrittanien taj ande Latinamerika. Si vi nadjea ke kerena rekrytera neve roditoron save si rom.



Aba si but koperaci romane roditoronca, aj jek gindo si vi te den edukacia la neva generaciake save avna romane roditora.